Technikcafé bietet Hilfestellungen rund um elektronische Geräte

Das Technikcafé im Kaplaneihaus in Tettnang bietet Hilfestellungen rund um elektronische Geräte. Darunter fällt alles, was mit Smartphones, Tablets, PCs und Notebooks, dem Internet, dem Netzwerk daheim, zum Beispiel WLAN oder auch Smart-TV zu tun hat, heißt es in der Pressemitteilung. Das Technikcafé ist ein Angebot der Anlaufstelle für Bürgerengagement der Stadt Tettnang.

Das ehrenamtliche Team unterstützt alle, die nicht in einer digitalen Welt groß geworden sind, sondern sich mit vermeintlich Einfachem oder Alltäglichem der digitalen Technologie schwertun. Dabei geht es um Hilfe zur Selbsthilfe, indem im persönlichen Gespräch mit Rat und Tat bei Verständnisproblemen aufgeklärt oder direkt von der Fehlerbehebung bis zur Inbetriebnahme Unterstützung geleistet wird.

Defekte Hardware wie Displays oder Akkus repariert das Repaircafè jeden zweiten Mittwoch im Monat. Das kostenlose Angebot findet am Freitag 22. Dezember, 15 bis 17 Uhr, im Kaplaneihaus, St. Johann 2, statt. Wer Unterstützung benötigt, meldet sich per Mail an [email protected]. Auch eine telefonische Kontaktaufnahme ist möglich unter 07542/9899124. Dabei sollte eine Nachricht hinterlassen und für einen Rückruf die eigene Telefonnummer deutlich aufs Band gesprochen werden. Zudem sollte das Problem kurz geschildert werden. Das Team antwortet dann mit einem Terminvorschlag.