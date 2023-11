Tannenbäume vom Weihnachtsmarkt werden verkauft

Weihnachten im Schloss startet am Freitag, 1. Dezember, um 16 Uhr. Das festlich geschmückte Schlossareal zieren große und kleine Weihnachtsbäume. Da die Gehölze viel zu schade sind, um nach dem Markt einfach entsorgt zu werden, können Weihnachtsmarktbesucher die Christbäume erwerben.

Der Verkauf der Bäume beginnt am Montag, 4. Dezember, in der Tourist Information Tettnang. Die Aktion endet am Freitag, 8. Dezember. Ein Baum kostet 18 Euro. Die Käufer erhalten einen Bändel zur Kennzeichnung des ausgesuchten Christbaums.

Am Montag, 11. Dezember, holen die Kunden ihren unverpackten Weihnachtsbaum zwischen 16 und 18 Uhr am Montfortplatz 2 vor der Tourist Information ab. Für eventuelle Schäden übernimmt die Tourist Information keine Haftung. Geld wird nicht zurückerstattet.