Freikarten gewinnen

SZ verlost Tickets für die Tettnanger Musiknacht

Tettnang / Lesedauer: 1 min

Zu Gast im Bistro: Herkommer (Foto: Alfred Weiss )

Am 7. Oktober gibt es in der ganzen Tettnanger Innenstadt wieder Livemusik. 16 Bands und zwei DJs sind in insgesamt 15 Lokalen dabei.

Veröffentlicht: 02.10.2023, 08:00 Von: sz