Seit die schweren Unwetter um den 11. Juli durch die Region gefegt sind, vermissen viele Tettnanger einen beliebten Schattenspender: Die große Linde am Aussichtspunkt oberhalb von Dieglishofen, einer der markantesten Bäume Tettnangs, fiel dem heftigen Sturm zum Opfer. Der mutmaßliche Grund, warum das passiert ist, zeigte sich im Nachhinein bei der genauen Betrachtung des abgebrochenen Stamms.

Gepflanzt wurde die Linde im vor 34 Jahren — für einen Baum eigentlich kein Alter. Trotzdem hielt er dem Sturm nicht Stand. Wie Stadt–Sprecherin Judith Maier auf SZ–Nachfrage mitteilt, habe die Linde jedoch schon im letzten Jahr bei der regelmäßigen Kontrolle keine gute Vitalität mehr gezeigt. Diese Kontrollen finden zweimal im Jahr statt, einmal im belaubten und einmal im unbelaubten Zustand.

Abendliches Treffen am Hopfenpfad (Foto: tt-Bilder )

Bruchgefahr erhöht sich

„Auch wurde festgestellt, dass am Wurzelstamm eine Würgewurzel vorhanden war“, so Maier. Würgewurzeln sind Wurzeln, die in einer Art Drehbewegung um den eigenen Stammfuß oder um den Stamm eines benachbarten Baumes wachsen.

Dabei werden oftmals die Leitungsbahnen eingeschnürt, die den Baum beispielsweise mit Wasser versorgen. Ach wird das sogenannte Dickenwachstum unterdrückt, was widerum dazu führen kann, dass sich eine statische Schwachstelle am Stamm bildet und der Baum eine höhere Bruchgefahr aufweist.

Werden Würgewurzeln zu dick, sterben die Versorgungswurzeln des Baums nicht selten ab und die Fäule kann in den Stamm eindringen. Nachdem an der Linde in Dieglishofen im vergangenen Jahr eine Würgewurzel festgestellt wurde, sei als erste Maßnahme bereits die Krone leicht eingekürzt worden, um die Windlast zu verringern, so Judith Maier. Retten konnte das den Baum jedoch offenbar trotzdem nicht.

Keine Weiterverwendung möglich

Denn was von außen nicht ersichtlich gewesen sei: „Nach dem Sturm stellte sich heraus, dass die Würgewurzel komplett um den Stamm verlief“, erklärt Maier. Nachdem die Linde im Sturm abgebrochen und umgestürzt war, hatte die Stadt eigentlich angekündigt, das Holz weiterverwenden zu wollen. Doch weil die Schäden nun doch größer waren als ursprünglich bekannt, sei das nicht möglich gewesen.

Der Bauhof hat den Baum bereits entfernt, doch aufgrund von Fäulnis und der Würgewurzel habe man das Holz nicht weiter nutzen können, meint Maier. So wird der Baum nun wohl doch als Feuerholz enden.

Spaziergänger und Radfahrer bedauern unterdessen, dass es an heißen Sommertagen keinen kühlen Schatten mehr am Aussichtspunkt gibt. „Was nützen die Bänke, wenn es dort keinen Schatten mehr gibt“, meint Hans Piller, der Vorsitzende der Tettnanger Ortsgruppe des Schwäbischen Albvereins.

Wird bald eine neue Linde gepflanzt?

Wenn es nach ihm geht, sollte an dem Aussichtspunkt unbedingt zeitnah ein Ersatzbaum gepflanzt werden. Konkrete Pläne dafür gibt es laut Stadtverwaltung bislang nicht. Man sei aber aktuell dabei, das Ganze zu prüfen, lässt Judith Maier wissen. Auch Hans Piller will sich mit der Albverein–Ortsgruppe dafür stark machen und sei mit der Stadt im Austausch.

Denn die Linde, die bisher dort stand, hat im April 1989 ebenfalls der Albverein gepflanzt. Der Baum wurde vom damaligen Bürgermeister Viktor Grasselli gestiftet. Ein Gemeinschaftsprojekt, möglicherweise begleitet von einem kleinen Fest, könnte sich Hans Piller auch für die Neupflanzung vorstellen — idealerweise im Spätherbst, damit der junge Baum nicht mehr gegossen werden muss.

Wer die Kosten für den neuen Baum übernimmt, wann er genau gepflanzt werden könnte und an welcher Stelle, das gelte es aber noch zu klären. Eine junge Linde gibt es am Aussichtspunkt in Dieglishofen jedoch trotzdem schon: Die Tettnanger CDU pflanzte kürzlich im Zuge einer Aktion für den Umweltschutz ebenfalls eine Linde — allerdings auf der gegenüberliegenden Straßenseite.