Energiesparen

Straßenlaternen bleiben in Tettnang nachts dunkel

Tettnang / Lesedauer: 2 min

Im Zuge der Energiekrise hatte Tettnang im vergangenen Jahr das Licht abgeschaltet (Foto: Felix Kästle/dpa )

Die Stadt will an der Nachtabschaltung in einem bestimmten Zeitfenster festhalten. Das soll eine ganze Reihe an Vorteilen haben.

Veröffentlicht: 02.12.2023, 15:00 Von: Linda Egger