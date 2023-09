Der Fachkräftemangel trifft den sozialen Bereich und die Pflege ganz besonders hart. Zur Personalgewinnung setzt die Stiftung Liebenau daher auf verschiedene Konzepte — dazu zählen auch Projekte, mit denen Fachkräfte beispielsweise aus Indien oder von den Philippinen nach Deutschland geholt werden — trotz des damit verbundenen hohen finanziellen und bürokratischen Aufwands.

Die Stiftung Liebenau hat sich bewusst gegen entsprechende Projekte in Europa entschieden — denn aufgrund der demografischen Entwicklung in vielen Ländern sei die Ausgangssituation dafür schwierig, erklärt Frank Moscherosch.

Er leitet die Stabsabteilung, die bei der Stiftung eigens für die Personalgewinnung in sogenannten Drittstaaten eingerichtet wurde. Seit 2019 laufen verschiedene Projekte, über die inzwischen schon zahlreiche Arbeitskräfte gewonnen werden konnten.

Pilotprojekte auch in Afrika und Südamerika

Dabei setzt die Stiftung auf verschiedene Länder: Seit 2019 gibt es bereits Projekte in Indien und auf den Philippinen. Derzeit laufen außerdem Pilotprojekte in verschiedenen Ländern Afrikas und geplant sei auch eine Ausweitung auf Südamerika, unter anderem nach Guatemala und Brasilien. „Uns ist wichtig, dass nicht eine Nationalität dominiert, denn dann besteht die Gefahr, dass Subkulturen entstehen“, erklärt Frank Moscherosch.

Die Leute sollen schuldenfrei zu uns nach Deutschland kommen. Frank Moscherosch

Ziel sei es, multinational aufgestellt zu sein. Wichtig bei der Personalgewinnung im Ausland sei das Stichwort faire Anwerbung. Von Praktiken, die modernem Menschenhandel gleichkommen, wolle man sich distanzieren und habe für die Projekte eigens mit dem Ethik–Komittee der Stiftung einen Leitkodex erstellt. Seit April 2022 ist die Stiftung Trägerin des Gütesiegels „Faire Anwerbung Pflege Deutschland“.

Familien verschulden sich teilweise

„Die Leute sollen schuldenfrei zu uns nach Deutschland kommen“, das sei beispielsweise ein Grundsatz, sagt Moscherosch. Denn oft würden sich sonst ganze Familienclans verschulden, um die Ausbildung einer Person zu finanzieren, die dann ins Ausland geht, um Geld zu verdienen.

„Hinter jedem Menschen stehen immer auch soziale Systeme — diese wollen wir ebenfalls einbinden“, meint Moscherosch. So würde man beispielsweise in den Ländern auch immer darauf schauen, die Familien der Personen kennen zu lernen.

Als erstes müssen alle Deutsch lernen

Über das Netzwerk der Stiftung, oft auch über andere kirchliche Organisationen oder Privatpersonen, würden die Kontakte in den jeweiligen Ländern zustandekommen. Anschließend arbeitet die Stiftung mit Sprachinstituten zusammen, um den Leuten vor Ort in ihrem Heimatland einen Deutsch–Sprachkurs zu ermöglichen.

Ein Jahr lang werden die Menschen finanziell von der Stiftung unterstützt, bevor sie dann mit abgeschlossenem B2–Sprachzertifikat in der Regel als Auszubildende nach Deutschland kommen.

Aktuell absolvieren 49 Menschen aus diesen Projekten eine Ausbildung bei der Stiftung Liebenau. 25 fertig ausgebildete Fachkräfte arbeiten zudem bereits in verschiedenen Einrichtungen. „Im Idealfall bleiben die Leute fünf Jahre bei uns“, sagt Frank Moscherosch. Allerdings werde niemand vertraglich geknebelt. Dennoch sei die Abbrecherquote extrem niedrig.

Viel Bürokratie

Die wirtschaftliche Not und die stark eingeschränken persönlichen Entwicklungsmöglichkeiten seien für viele ein Anreiz, um nach Deutschland zu kommen. Die meisten der Auszubildenden und Fachkräfte aus den Projekten sind später als Pflegekräfte tätig, ergänzt werden soll das Projekt in der Zukunft noch durch den Beruf des Heilerziehungspflegers.

Dabei bringt die Anwerbung von Personal in Drittstaaten für die Stiftung durchaus auch Hürden und Nachteile mit sich. „Für uns bedeutet das einen hohen zeitlichen und wirtschaftlichen Aufwand, der auch mit viel Bürokratie verbunden und von den Pflegekassen nicht refinanziert ist“, so Moscherosch.

Mögliche Vorkenntnisse und Zertifikate würden in Deutschland in der Regel nicht anerkannt und müssen nachgeschult werden. Auch Arbeits– und Aufenthaltsgenehmigungen, Ein– und Ausreise sowie andere Formalitäten seien mit viel Aufwand verbunden.

„Wir brauchen jede Hand am Pflegebett“, sagt Ulrich Dobler, Pressesprecher der Stiftung Liebenau. Fachkräfte aus Drittstaaten nach Deutschland zu holen, sei wachsender Bereich. „Es ist ein Baustein unserer Strategie in Bezug auf das Thema Fachkräftemangel. Es zeichnet sich ab, dass dieser Baustein zunehmend an Bedeutung gewinnen wird“, so Dobler.