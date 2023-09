Tettnang

Steinewerfer beschädigen Haus

Tettnang / Lesedauer: 1 min

Unbekannte haben am Sonntag zwischen 14 und 18 Uhr die Wohnzimmerverglasung eines Wohnhauses in der Seestraße in Tettnang offenbar mutwillig beschädigt. Mittels Steinwürfen richteten die Unbekannten laut Polizei einen Sachschaden in Höhe von rund 2000 Euro an und suchten anschließend das Weite.

Veröffentlicht: 04.09.2023, 16:24 Von: sz