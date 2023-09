Stadt weist mit Banner auf „Tag der Zivilcourage“ hin

Der „Tag der Zivilcourage“ — jährlicher am 19. September begangen — soll die Menschen ermutigen, sich in der Öffentlichkeit für den Schutz ihrer Mitmenschen gegen Beleidigung, Diskriminierung, Bedrohung, Rassismus, Kriminalität, Fremdenfeindlichkeit und Gewalt und für demokratische Werte einzusetzen. Gemeinsam mit dem Polizeipräsidium Ravensburg und den Gemeinden und Städten aus dem Bodenseekreis wollen auch die Organisatoren der Stadt Tettnang aufklären und darauf aufmerksam machen, dass Zivilcourage ein wesentlicher Baustein für die Freiheit und Demokratie ist.

Daher unterstützt die Stadtverwaltung die Aktion „Zeige Zivilcourage!“ und macht mit einem Banner vor dem Rathaus darauf aufmerksam. Darauf zu finden sind sechs Tipps oder Regeln, die in Zusammenhang mit Zivilcourage zu beaten sind: „Hilf, aber bring Dich nicht in Gefahr“, „Ruf die Polizei unter 110“, „Bitte andere um Mithilfe“, „Präg dir Tätermerkmale ein“, „Kümmer dich um Opfer“ und „Sag als Zeuge aus“.

Denn Zivilcourage fange schon vor der Auseinandersetzung an. Das heißt, wenn man für einen Außenseiter in einer Gruppe Partei ergreift, auch wenn man von den anderen ausgelacht wird. Oder man deutlich seine Meinung sagst, wenn zum Beispiel über Ausländer oder kranke Menschen schlecht geredet wird, heißt es in dem Schreiben der Verwaltung weiter.

