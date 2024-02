Rund eine halbe Million Euro Einsparung in Summe fürs Jahr 2024: Für so viel Potenzial im Haushalt hat es jetzt in einer Sondersitzung des Verwaltungsausschusses (VA) Zustimmung gegeben.

Bei manchen Maßnahmen fiel das sehr knapp aus, bei anderen Projekten war die Sache unstrittig. Der Gemeinderat entscheidet an Aschermittwoch.

Wie schaffen wir das, nicht so eine Verschuldung zu erzielen? Regine Rist

Bürgermeisterin Regine Rist sagte zu Beginn der VA-Sitzung mit Blick auf die mehr als 70 Millionen Euro prognostizierten Schulden bis 2027: „Wir müssen in uns gehen und wir werden in uns gehen: Wie schaffen wir das, nicht so eine Verschuldung zu erzielen?“

Sind die Einnahmen der Stadtverwaltung höher als derzeit erwartet oder können Ausgaben gestrichen oder auch in Folgejahre geschoben werden, kann sich diese Prognose noch verändern.

Rist verwies auch auf Sondereffekte. So sei die Belastung des städtischen Haushalts durch das gute Jahr 2022 sehr hoch, die Stadt muss mehr Umlagen zahlen. Kämmerin Claudia Schubert sagte: „Wenn das alles nicht wäre, dann stünden wir bei einer Null oder einem kleinen Plus.“

Wie die Gesamtersparnis zustande käme

Die Streichungen oder Verschiebungen würden zwar in Summe rund 1,3 Millionen Euro bringen. Da auf der anderen Seite aber auch Fördergelder ausbleiben, sind das nach der Abstimmung in Summe 726.000 Euro an Ersparnis. Hinzu kämen neue Stellen (159.156 Euro pro Jahr).

Empfohlene Artikel Haushalt 71 Millionen Euro: Stadt Tettnang erwartet Rekordschuldenstand q Tettnang

Die Gesamtersparnis läge damit laut dem jetzigen Vorschlag bei rund einer halben Million Euro. Hier kann es in der Sitzung des Gemeinderates allerdings auch noch Verschiebungen geben. Im Ausschuss gab es einige knappe Entscheidungen bis hin zur Stimmengleichheit.

Das sind die größten Posten

Recht klar fiel die Zustimmung für den Vorschlag aus, den Ansatz für den Umbau an der Manzenbergschule für die Ganztagsbetreuung mit je 750.000 Euro auf die beiden Jahre 2024 und 2025 zu verteilen (samt Zuschuss von je 450.000 Euro).

Warum so viele Rasenmäherroboter? Für Verwunderung in den Fraktionen sorgte die Vielzahl an Rasenmäherrobotern, die eingeplant gewesen sind. Hier schaffte der Beigeordnete Gerd Schwarz Klarheit: Der Hausmeister habe immer mehr Aufgaben und komme einfach nicht mehr mit dem Mähen hinterher. Die Roboter brauche es zur Entlastung. Auch hier empfiehlt der Verwaltungsausschuss Sparsamkeit, und zwar je nach Standort eines statt zwei Geräten.

Weil die erwartete Förderung in Höhe von 110.000 Euro eh entfällt, ist auch die Anschaffung der Warnsirenen raus. Die hätten sonst 230.000 Euro gekostet. Ansonsten ging es vor allem eher um kleinere Beträge.