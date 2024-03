Dass am Kindergartengebäude Krumbach etwas passieren muss, ist schon länger bekannt. Zuletzt war das Ende 2022 Thema, als Fachberaterin Dagmar Lorentz ein Konzept mit einer Kostenschätzung von 3,2 Millionen Euro vorgestellt hatte. Eine Abstimmung gab es mit dem Verweis auf eben den Kostenrahmen damals nicht. Nun gibt es einen günstigeren Vorschlag.

Wenn auch der Gemeinderat am 10. April noch zustimmt, soll eine kleine Lösung für rund 730.000 Euro manches richten. Eine Zusage von mit Mitteln aus dem Förderprogramm Ländlicher Raum (ELR) liegt seit Anfang März vor, und zwar in Höhe von rund 246.000 Euro. So soll der Kindergarten weiter betrieben werden können: Das Grundstück und das Gebäude gehören der Stadt, die Seelsorgeeinheit Argental betreibt die Einrichtung.

Minimalkonzept kommt von Stadt selbst

Die Entscheidung im Technischen Ausschuss am Mittwoch fiel letzten Endes einstimmig, nachdem Jörg Matthäus vom Amt für Hochbau und Energie die aktualisierten Pläne vorgestellt hatte. Eingeflossen waren da bereits die meisten Anregungen aus dem Ortschaftsrat Tannau, der zwei Tage zuvor getagt hatte. Das Minimalkonzept hat die Stadtverwaltung selbst ausgearbeitet.

Dass der Ursprungsentwurf von 2022 im siebenstelligen Kostenbereich lag, hatte auch mit dem Umfang zu tun, den Dagmar Lorentz vorgeschlagen hatte. Sie stellte die Möglichkeit eines umfangreichen Umbaus vor, inklusive Abriss von Teilen des Bestands, der Erweiterung um ein Gebäude, dem Umbau der Elektrik, den Einbau einer neuen Heizungsanlage mit Wärmepumpe und weiteren Punkten.

Von der Idee einer energetischen Sanierung ist bei der kleinen Lösung für den Kindergarten St. Georg nichts übriggeblieben. Das Konzept konzentriert sich stattdessen auf die Behebung der Mängel, die das Gesundheitsamt festgestellt hatte und die für die Betriebserlaubnis wichtig ist. Und das Gebäude wird so umgebaut, dass es den Anforderungen für die Ganztagsbetreuung und die Betreuung für Kinder unter drei Jahren entspricht.

Zum Zeitplan sagte Jörg Matthäus: „Wir würden das gern so durchziehen, auch wenn wir wissen, dass es sportlich ist.“ Der vorgeschlagene Start wäre in dem Fall noch vor den Sommerferien. Der Grund ist, dass für den Zeitraum der Bauarbeiten ein WC auf der Rückseite des Gebäudes aufgestellt werden soll, bis die Arbeiten abgeschlossen sind.

Warum die Arbeiten schnell starten sollen

Da die Kinder während der Bauarbeiten für den Gang zur Toilette immer ins Freie müssen, sollen die Arbeiten bis zum Winter abgeschlossen sein, so Matthäus. Der Betrieb kann während der Maßnahme indes weiterlaufen.

Im Kern wird die Sanitäranlage im Kindergartengebäude so umgebaut und vergrößert, dass es auch eine Behindertentoilette gibt. Auch der Wickelbereich mit Dusche und Handwaschbecken wird neu geschaffen.

Dieses Konzept präsentierte die Stadt im Technischen Ausschuss. Einige Kleinigkeiten werden noch abgeändert. Die WC-Anlage wird saniert und vergößert (links oben), die Verteilerküche und ein Lagerraum kommen in einen Anbau (oben rechts). (Foto: Präsentation Stadt Tettnang )

Eine weitere große Änderung im Raumkonzept besteht unter anderem darin, dass das Gebäude zum Parkplatz hin für eine Verteilerküche und einen Abstellraum erweitert werden soll. So kann die Küche auch direkt vom Parkplatz aus beliefert werden.

Der Kindergarten Krumbach hat es einfach am nötigsten. Hansjörg Bär

Hansjörg Bär (FW) sagte: „Der Kindergarten Krumbach hat es einfach am nötigsten.“ Das habe auch eine Begehung mit dem Ausschuss für Jugend, Schulen und Kindergärten (AJSK) ergeben. Bezüglich der Kosten sagte er: „Es ist ein Plan, den wir bauen können.“ Bär forderte dazu auf: „Wir sollten grünes Licht geben.“

Andreas Huchler (CDU) sagte, er wolle in die gleiche Kerbe schlagen. „Glückwunsch für die Planung“, sagte er auch mit Blick auf die Kostenersparnis gegenüber dem Urspungsentwurf. Das Ergebnis, so Huchler, „beinhaltet alles, was wir machen müssen.“

Ortsvorsteher von Dewitz ist glücklich

Eine Detailfrage hatte Albert Dick (Grüne): Was denn aus der bisherigen Verteilerküche im anderen Eck des Gebäudes werde, die jetzt zurückgebaut werden solle. Matthäus: „Entweder ein Gruppen- oder ein Personalraum. Wenn es möglich ist, wird es eher ein Gruppenraum.“

Tannaus Ortsvorsteher Hubertus von Dewitz (CDU) bedankte sich bei Matthäus, dass die Änderungen aus dem Ortschaftsrat so schnell eingebaut worden seien.