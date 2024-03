Die Stadt möchte die Bürger dazu motivieren, aktiv etwas für den Klimaschutz zu tun - und dafür können Tettnangerinnen und Tettnanger Zuschüsse beantragen. Wie 2023 gibt es auch in diesem Jahr wieder ein Klimabudget, das für verschiedene Maßnahmen verwendet wird. Ein paar Neuerungen gibt es dabei im Vergleich zum Vorjahr.

Aufgrund der angespannten Haushaltslage fällt das Klimabudget der Stadt in diesem Jahr mit insgesamt 100.000 Euro etwas schmaler aus, 2023 umfasste es 200.000 Euro und damit die doppelte Summe. Hinzu kommen jedoch noch 62.000 Euro, die noch vom Klimabudget 2023 übrig sind.

Neu aufgenommen wurden dieses Jahr unter anderem Maßnahmen an Wohngebäuden oder Zisternen zum Speichern von Regenwasser. Der Maßnahmenkatalog wurde vorige Woche vom Technischen Ausschuss jeweils mehrheitlich beschlossen. Am 10. April muss noch der Gemeinderat zustimmen.

Privathaushalte stoßen am meisten CO2 in Tettnang aus

Die Verwaltung sieht in dem Klimabudget ein geeignetes Instrument, um Einfluss auf die privaten Haushalte zu nehmen, die auch den größten Anteil an den CO2-Emmissionen Tettnangs haben. Es gehe darum, die Bürger zu motivieren und auch eine Hilfestellung zu geben, so Bürgermeisterin Regine Rist.

Die Aufteilung der Mittel soll folgendermaßen aussehen:

90.000 Euro für Klimaschutzmaßnahmen der Bürgerschaft

15.000 Euro für die Fortführung der Klimawandel-Veranstaltungsreihe

12.000 Euro für Kinder- und Jugendprojekte

45.000 Euro für freie Vorschläge, die Bürger einreichen können

Für Maßnahmen an Wohngebäuden können Tettnanger erstmals einen Zuschuss von der Stadt für eine Energieberatung beantragen. Ebenso soll es finanzielle Unterstützung für eine neue Dachdämmung oder eine Außenwanddämmung, neue Fenster, neue Außentüren, eine neue Lüftung oder den sogenannten Blower-Door-Test geben. Bei Letzterem handelt es sich um ein Messverfahren, um eine Gebäudehülle auf ihre Luftdichtigkeit zu prüfen.

Stadt übernimmt Kosten für ein Deutschlandticket

Wie im Vorjahr fördert die Stadt außerdem auch wieder Balkonkraftwerke zur Energieerzeugung. Neu dabei ist, dass es optional eine Zusatzförderung gibt, falls das Balkonkraftwerk durch einen Fachbetrieb installiert werden muss. Und auch Klimabäume wird es wieder geben - diesmal können Bürger sich aus einer vorgegebenen Auswahl sogar einen Baum aussuchen.

Ebenfalls wieder gefördert wird die Nutzung des ÖPNV - die Stadt übernimmt dabei die Kosten für ein Deutschlandticket. Neu in den Maßnahmenkatalog aufgenommen wurde der Punk Regenwassermanagement: Wer sich eine Zisterne zur nachhaltigen Wasserversorgung zulegen möchte, kann eine Förderung in Höhe von maximal 1000 Euro beantragen.

Als Maßnahmen für mehr Biodiversität will die Stadt zudem wieder Nistkästen, Insektenhotels und Fledermauskästen ausgeben. Hier sei die Stadt aktuell in Gesprächen, dass diese möglicherweise in den Werkstätten der Diakonie Pfingstweid gebaut werden, erklärte Klimaschutzmanagerin Katharina Kuhn.

Eigene Ideen sind gefragt

Wie im Vorjahr können Bürgerinnen und Bürger auch selbst wieder Ideen einreichen für Klimaschutzprojekte. Als Beispiele, was solche Ideen sein könnten, nennt die Stadt Flohmärkte und Tauschbörsen, Urban Gardening, Müllsammelaktionen oder auch Infoveranstaltungen und Workshops. Die Zuschusshöhe liegt bei maximal 5000 Euro pro Projekt.

Anträge für alle Maßnahmen sollen ab dem 1. Mai gestellt werden können, die Frist endet dann zum 30. November. Für die Klimabäume und die Biodiversitätsmaßnahmen endet sie bereits am 30. September. Pro Bürger sind auch mehrere Anträge möglich, auf einen Antrag von Albert Dick (Grüne) hin beschloss der Technische Ausschuss jedoch eine Obergrenze pro Person von 3000 Euro Förderung.