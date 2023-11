Mitmachaktionen, Projekte, Vorträge: In den nächsten Wochen gibt es ein strammes Veranstaltungsprogramm rund ums Klima. Der Gemeinderat hatte Bildung als einen Bestandteil des 200.000 Euro schweren Klimapakets mit verabschiedet. Das beinhaltet auch die Förderung von Schulprojekten, Bürgerideen oder Maßnahmen wie Klimabäumen oder Balkonkraftwerken.

„Wir wollten einfach etwas Greifbares haben“, sagt Klimaschutzmanagerin Katharina Kuhn zu dem Veranstaltungspaket. Acht Termine sind das vorerst, Ergänzungen nicht ausgeschlossen. Die Auftaktveranstaltung am Donnerstag, 9. November, dient in Teilen gleich der Vernetzung.

Bloggerin erklärt Grundprinzipien der Nachhaltigkeit

Nach dem Vortrag „Klimawandel, Biodiversität und Klimaanpassung“ von Daniele Dietsche von der Bodenseestiftung erläutert die Nachhaltigkeitsbloggerin Amelie Prokop aus Meckenbeuren die „Grundprinzipien des nachhaltigen Lebens“, bevor es ans nachhaltige Büfett geht. Dort steht auch das Kennenlernen verschiedener lokaler Initiativen auf dem Programm.

Christoph Brey ist Energiemanager bei der Stadt Tettnang. Er kennt das Förderprogramm der Stadt in- und auswendig. Amelie Prokop ist Nachhaltigkeitsbloggerin aus Meckenbeuren. Sie ist mehrfach bei den Veranstaltungen dabei. (Foto: Mark Hildebrandt/Prokop )

Amelie Prokop ist dann auch beim vorläufigen Abschluss der Reihe am 5. Dezember wieder an Bord, wenn bis zu 20 Teilnehmerinnen und Teilnehmer beim Nachhaltigen Do-It-Yourself-Workshop dabei sein können. Was nichts anderes heißt: Die Meckenbeurerin zeigt, wie man bestimmte Dinge selbst herstellen kann. Oder wie man Abfall verhindern kann.

Kleidertauschbörse zum Mitmachen

Dazwischen gibt es ein vielfältiges Programm von der Kleidertauschbörse mit Fachimpuls von Bekleidungstechnik-Ingenieurin Elke Otto, über die Vorstellung des Klimabudgets der Stadt und wie man an die Förderungen kommt bis hin zur Lesung von Jan Hegenberg aus seinem Bestseller „Weltuntergang fällt aus“ in der Stadtbücherei.

Dazu kommen Fachvorträge über Photovoltaik, ökologische Krisen und seelische Gesundheit, klimafreundliches Essen, den Umgang mit Wetterextremen wie Starkregenereignissen und auch Auswirkungen des Klimawandels auf den Hopfenanbau.

Thema lässt sich nicht an Jahreszeiten festmachen

Viele der Experten kommen aus der Region und kennen die Verhältnisse hier vor Ort. Das sind beispielsweise Jürgen Weishaupt von den Tettnanger Hopfenpflanzern, Ernährungsberater Michael Streicher oder Michael Maucher von der Energieagentur Ravensburg.

Michael Streicher ist Ernährungsberater. Er wird beleuchten, wie Essen mit Klima und Natur zusammenhängt. Elke Otto ist Ingenieurin für Bekleidungstechnik. Sie hält den Impulsvortrag bei der Kleidertauschbörse. (Foto: Stadt Tettnang/Thomas Scharnitzki )

Auf die Frage, ob der Winter ein guter Zeitpunkt für eine Klimareihe ist, sagen Klimaschutzmanagerin Katharina Kuhn und Nadine Kösler-Krautz vom Stadtmarketing, dass sich das Thema nicht an Jahreszeiten festmachen lasse. Vielleicht sei es sogar jetzt fast besser, weil manche Menschen im Sommer übersättigt davon seien. Auch sei es ja nur der Start, die Reihe solle ja auch fortgesetzt werden.

Bürgerbefragung brachte oft die Antwort: „Nachhaltigkeit“

Kuhn betreut das Gesamtprojekt konzeptionell, Kösler-Krautz ist dafür zuständig, dass die Reihe in der Bevölkerung bekannt wird. Im Rahmen der Bürgerbefragung, die sie mit der Stadtmarketingbeauftragten Pia Ellermann durchgeführt hat, sei das Thema Nachhaltigkeit immer wieder genannt worden, ergänzt sie.

Sprich: Es gebe eine starke Nachfrage, die sich aus den Rückmeldungen aus der Befragung ergeben habe. Und die Stadt komme auf diese Weise auch der Anforderung nach, die an sie gestellt worden sei. Bewusst sei das Programm dabei auch auf verschiedene Zielgruppen ausgerichtet worden.

Klimabäume werden am 10. November ausgegeben

Insgesamt gebe es auch in den anderen Bereichen des Klimabudgets eine gute Nachfrage, sagt Katharina Kuhn. Insgesamt habe es bereits 202 Förderanträge gegeben. Der Mammutanteil indes ist dabei auf die Klimabäume entfallen, immerhin 113 Stück sollen gepflanzt werden.

Die Frist lief Ende September aus, für diese Runde ist das also die endgültige Zahl. Die Klimabäume werden am Freitag, 10. November, beim Bauhof in Tettnang an alle ausgegeben, die den Antrag gestellt hatten.

Stadt würde sich über mehr freie Ideen freuen

77 Anträge für Balkonkraftwerke gingen ein, zwölf Anträge für den Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV), wo die Stadt Tickets fördert, gerade auch mit sozialem Bezug.

Bei den freien Projektideen gibt es zwar Rücklauf, aber die Zahl der Vorschläge bewegt sich sehr im Rahmen. Hier würden sich Kuhn und ihre Kollegen freuen, wenn es hier noch weitere Anstöße aus der Bevölkerung gäbe. Vielleicht ist das dann ja auch im Rahmen der Veranstaltungen der Fall, dass jemand einen Geistesblitz hat.