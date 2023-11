Die Belastungsgrenze bei Unterbringung, Versorgung und Integration vor Ort sei erreicht, wenn es um Flüchtlinge gehe. Das ist die Kernaussage eines Beschlusses, dem der Tettnanger Gemeinderat bei vier Gegenstimmen zugestimmt hat.

Die Stadt Tettnang hat damit den Auftrag erhalten, diese Position auf verschiedenen Ebenen aktiv darzustellen und für Maßnahmen zu werben.

Antrag auf Absetzung

Gescheitert war der Antrag der Grünen zu Beginn der Mittwochssitzung, das Thema abzusetzen (bei sechs Ja-Stimmen, neun Nein-Stimmen und zwei Enthaltungen). Die Argumentation von Hans Schöpf, dass etwa viele Begriffe auch unklar seien (etwa was Belastungsgrenze heiße), fand keine Mehrheit.

Das sind die zentralen Aussagen des Positionspapiers

Die Grundaussage ist, dass die Zahl der ankommenden Menschen und der Asylanträge steigt, auch in Baden-Württemberg. Die „umfangreiche Aufnahme“ in der Vergangenheit sei Beleg dafür, dass „die Gemeinden, Städte und Landkreise in Baden-Württemberg sich zu ihrer humanitären Verantwortung“ bekennen würden.

Es gebe aber „Grenzen des Leistbaren“, auch müsse man auf „ein gutes Miteinander innerhalb der Ortsgemeinschaft“ achten. Als Argument floss die Nennung einer „abnehmenden Akzeptanz“ ebenso ein wie eine Überlastung der Infrastruktur. So arbeite das Personal „weit über dem Limit“, wie es in der Vorlage heißt.

Verweis auf weitere Erklärungen

Verwiesen wird auf die Stuttgarter Erklärung der Kommunalen Landesverbände Baden-Württemberg vom März, den Beschluss der EU-Innenminsterkonferenz im Juni und den Vorschlag für Sofortmaßnahmen einer Begrenzungsstrategie durch den Gemeindetag Baden-Württemberg im September.

Diese Erklärungen enthalten unter anderem Vorschläge wie beschleunigte Asylverfahren, eine Erleichterung der Rückführung von Straftätern, die Erweiterung der Liste sicherer Herkunftsländer, eine verbesserte Integration von anerkannten Asylbewerbern in den Arbeitsmarkt oder Senkung der Sozialleistungen für Asylbewerber.

Rist: „Hilfeschrei an den Bund“

Das Positionspapier habe vor allem Signalwirkung, sagte Rist: „Es ist ein Hilfeschrei der Bürgermeister an den Bund.“ Die Intention sei, nach oben geschlossen aufzutreten und deutlich zu machen, dass eine Belastungsgrenze bei den Aufgaben erreicht sei.

Die Kommunen bildeten das Ende der Kette und müssten alles auffangen.Es ginge indes nicht ums Jammern, so Rist, sondern die verschiedenen Vorschläge etwa des Gemeindetags würden ja auch konstruktive Empfehlungen enthalten.

So ist die Situation in Tettnang

Die Stadt Tettnang habe aktuell noch einen Puffer mit 30 Plätzen, sagte Bürgermeisterin Rist in der Sitzung. Stand 30. September waren 224 Geflüchtete aus der Ukraine in Tettnang und 369 aus anderen Ländern. Die Schwierigkeit sei, dass privater Wohnraum nicht ausreichend vorhanden sei ‐ auch wenn etwa die neu gebaute Unterbringung im Loreto-Quartier Entlastung bringe.

Wie das Positionspapier zustandekam

Es handelt sich bei der Darstellung der Situation und der Forderung laut Bürgermeisterin Regine Rist um eine abgestimmte Vorlage mit anderen Akteuren innerhalb des Landkreises. Insofern ist das Positionspapier keine eigenständige Ausarbeitung der Verwaltung, abgesehen von einer Aufarbeitung der Situation in Tettnang selbst.

Die Diskussion im Gemeinderat

Hermann König (SPD) verwies auf die Unklarheit der Begriffe in der Erklärung. Er werde zustimmen, aber die Frage sei, wie etwa Belastungsgrenze definiert sei. Und: „Wie handeln wir denn, wenn wir diese Grenze überschreiten?“ Die Leute kämen ja auch nicht von sich aus nach Deutschland. So sei bei der Fluchtbewegung aus dem Osten beispielsweise der russische Präsident Putin verantwortlich.

Sylvia Zwisler (CDU) sagte, es sei wichtig, das Thema zu besprechen. In Tettnang allein sei das schwierig zu lösen, mehr als eine Resolution sehe sie nicht als möglich an, um das nach ganz oben zu transportieren. Was vor Ort aber gemacht werden könne: Die Kommune sei gefordert, bezahlbaren Wohnraum zu schaffen, und zwar für alle Gruppen.

Konrad Renz (FW) äußerte sich, dass es gut sei, dieses Thema auf dem Tisch zu haben, das unterschwellig und mit zunehmendem Grummeln überall rumore.

Kritik von den Grünen

Albert Dick (Grüne) sagte: „Da sind für mich zu viele Punkte drin, denen ich nie zustimmen würde.“ Es könne für ihn nicht angehen, eine fertig formulierte Schablone durchzuwinken. Das Thema sei sehr komplex. Als ein Beispiel griff er die Argumentation des Gemeindetags heraus.

Der äußert etwa, dass bei 81,1 Prozent der abgelehnten Fälle ein Klageverfahren angestrengt werde, und dass „lediglich 17,6 Prozent dieser Verfahren“ mit einer Anerkennung des Schutzstatus endeten.

Dick bewertete dies anders und fragte, wenn schon 17,6 Prozent der Entscheidungen bei langsamen Verfahren fehlerhaft seien, wie es dann bei Schnellverfahren aussehen würde.