Die Zeit wird langsam knapp: Ab dem Schuljahr 2026/27 müssen die Kommunen an den Grundschulen verpflichtend eine Ganztagesbetreuung anbieten. Das hat der Bund so beschlossen. Wie genau das zu funktionieren hat, legt wiederum das Land fest.

Doch das Kultusministerium macht seine Hausaufgaben nicht: Es gibt für die Kommunen bisher keinerlei Richtlinien zur Umsetzung. Die Stadt Tettnang hat bereits begonnen, mit einem Schulentwicklungsplan die Grundlagen für kommende Entscheidungsprozesse zu schaffen. Iris Baader, Leiterin des Amtes für Bildung, Betreuung und Bürgerschaft erklärt, worum es geht.

Eine Untersuchung soll Klarheit schaffen

Die Projektgruppe Bildung und Region Biregio aus Bonn hat dazu alle Schulstandorte in Tettnang, also fünf Grundschulen und drei weiterführende Schulen, auf verschiedene Gesichtspunkte hin untersucht. „Der Auftrag war, belastbare Zahlen als Planungsgrundlage zu erheben“, so Iris Baader. Biregio habe bereits zahlreiche Kommunen bei diesen Themen unterstützt.

Wie wird sich die Bevölkerung entwickeln?

Erhoben wurden Größendaten wie die demografische Entwicklung von Tettnang und Daten zur Wohnbau- und zur Bevölkerungsentwicklung. Biregio hat an allen Schulstandorten aber auch die räumlichen Kapazitäten erfasst. „Wir haben alle Standorte, also auch die weiterführenden Schulen, untersuchen lassen. Der Schwerpunkt lag aber auf der Planungsgrundlage für die Ganztagesbetreuung an der Grundschule“, erläutert Iris Baader.

Derzeit 800 Kinder in den Grundschulen

Klar ist: Tettnang wächst, das hat Auswirkungen im Bereich der Kindergärten und Tagesstätten und nachfolgend natürlich auch für die Grundschulen. Heute nutzen im Landesdurchschnitt zirka 57 Prozent aller Schüler ein Betreuungsangebot. „In Tettnang sind es sogar rund 65 Prozent“, so die Amtsleiterin.

Prognosen gehen mittelfristig sogar von einer Nutzung von bis zu 80 Prozent aus. Derzeit besuchen rund 800 Schülerinnen und Schüler eine der Tettnanger Grundschulen, und schon heute gibt es an allen Grundschulen unterschiedliche Betreuungsangebote.

Land macht seine Hausaufgaben nicht

Die würden laut Baader im Moment sehr flexibel organisiert und gehandhabt. Weil jedoch die Richtlinien vom Land noch fehlen, kann die Stadt derzeit für die Umsetzung des Rechtsanspruchs weder konkrete Vorschläge in den Gemeinderat einbringen, noch Kosten nennen.

Wir wollen den Rechtsanspruch erfüllen, stehen finanziell, personell und räumlich jedoch vor einer Mammutaufgabe. Iris Baader

Genutzt wird die Zeit dennoch: „Wir schaffen gerade in allen Bereichen Ablaufstandards für einzelne Prozesse wie zum Beispiel die Anmeldung, und wir schulen unser Personal“, so Iris Baader. Dazu habe es Weiterbildungen beim Ravensburger Institut für sozialpädagogische Berufe gegeben.

Konkret ist derzeit wenig

Welche Szenarien in der Zukunft denkbar sind, wie die Betreuung an den einzelnen Schulen konkret aussehen wird, darüber kann Iris Baader noch nichts sagen. Ob Kinder also in der Grundschule ihres Bezirks bleiben, oder ob sie für das passende Betreuungskonzept eine andere Schule besuchen müssen, dafür gibt es noch keine Diskussionsgrundlage.

Auf die Verwaltung warten neue Aufgaben

Auch andere Festlegungen wie die Beschaffenheit der Betreuungsräume oder die Gruppengrößen und vieles mehr sind noch völlig unbekannt. Von den Kosten, die Tettnang zu stemmen hat, ganz zu schweigen. „Auf jeden Fall wird es eine riesige Herausforderung“, ist sich Iris Baader sicher.

„Wir wollen den Rechtsanspruch erfüllen, stehen finanziell, personell und räumlich jedoch vor einer Mammutaufgabe“, so die Amtsleiterin. Sie ist sicher, dass mit der Umsetzung des Rechtsanspruchs auch auf die Verwaltungen neue Aufgaben hinzukommen.

Im Oktober 2021 trat das Gesetz zur ganztägigen Förderung von Kindern im Grundschulalter in Kraft. Der Rechtsanspruch auf eine ganztägige Betreuung für Kinder soll ab dem Schuljahr 2026/27 ab Klasse 1 beginnen, dann kommt jedes Jahr ein weiteres Schuljahr dazu.

Die Betreuung soll an allen Schultagen bis zu acht Zeitstunden inklusive der Schulzeit umfassen. Der Anspruch gilt bis auf eine Schließzeit von vier Wochen auch für die Zeit der Schulferien.