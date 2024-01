Die nächsten Jahre werden knackig: Auf mehr als 70 Millionen Euro dürften die Schulden der Stadt Tettnang laut Prognose bis 2027 wachsen - von jetzt rund 16,3 Millionen. „Wir haben Wahnsinnsinvestitionen vor uns“, leitete Bürgermeisterin Regine Rist denn auch am Donnerstag im Verwaltungsausschuss ein.

Das seien Pflichtaufgaben, „die natürlich ihren Sinn haben“, schickte Rist voraus. Sie benannte aber auch klar: „Die Kommunen haben kaum noch Spielraum, weil sie so viele Aufgaben übertragen bekommen.“

Beigeordneter sieht „Gesetzesbruch“ von Bund und Land

Etwas drastischer fasste es der Beigeordnete Gerd Schwarz später Richtung Bund und Land: „ Es ist eigentlich ein eklatanter Gesetzesbruch. Aber es hilft nichts.“ Damit bezog Schwarz sich darauf, dass die Kommunen Pflichtaufgaben aufgedrückt bekommen, aber auf einem guten Teil der Kosten sitzenbleiben.

Bürgermeisterin Regine Rist betonte gleichwohl, dass sie nicht in Zweifel ziehe, dass Aufgaben wie die Ganztagsebetreuung an Grundschulen für Familien gut sei. Auch sagte sie, dass neben der Belastung für künftige Generationen durch die Investionen auch ein Gegenwert entstehe.

Mehr Ausgaben, weniger Einnahmen

Am Beispiel der Ganztagsbetreuung entstehen nach vorläufigem Plan allein durch Baumaßnahmen an den Grundschulen Kau, Schillerschule und Manzenberg bis 2027 Kosten von 8,65 Millionen Euro - abgemildert durch Fördersummen in Höhe von knapp 4,7 Millionen Euro.

Die Schulden steigen in den nächsten Jahren massiv. Dahinter stecken viele Investitionen, Pflichtaufgaben machen sich hier allerdings in besonderem Umfang bemerkbar. (Foto: sz )

Nun gibt es erschwerend einige Sondereffekte, die die nächsten Tettnanger Haushalte zusätzlich belasten. Da die letzten Jahre für die Stadt besonders ertragreich waren, muss sie nun nachwirkend mit zwei Jahren Verzögerung teils mehr Transferaufwendungen bezahlen oder erhält mintunter geringere Ausschüttungen.

Kredite bezahlen die Investitionen

Durch die guten Jahre hat die Stadt Geld auf der hohen Kante: Kämmerin Claudia Schubert erklärte, dass dieses Plus indes genutzt werden muss, um den Haushalt der nächsten Jahre auszugleichen. Von jetzt knapp neun Millionen Euro Rücklage bleiben nach derzeitiger Rechnung im Jahr 2027 noch 1,42 Millionen Euro - bei einer gesetzlichen Mindestliquidität von rund 1,35 Millionen Euro.

Vor diesem Hintergrund bejahte Claudia Schubert auch die Rückfrage von Peter Gaissmaier (FW), ob das wiederum bedeute, dass für Investitionen beispielsweise nicht auch mal eine Million aus den Rücklagen genommen werden könne, sondern dass das nur auf Basis von Krediten geschehen könne.

Das sind die größten Projekte auf Sicht

Das ist alles nicht in Stein gemeißelt: Wenn Projekte schleppend laufen, ist es auch in der Vergangenheit immer wieder zu Verschiebungen von Mitteln auf spätere Jahre gekommen. Auch sind Fördersummen nicht immer klar, teils handelt es sich um Schätzungen.

Die größten Batzen bis ins Jahr 2027 hinein sind als Einzelmaßnahmen der Bau der neuen Sporthalle (13,9 Millionen Euro), der Anschluss des bisherigen Klärwerks Apflau an Kressbronn (rund 8,5 Millionen Euro), der Neubau der Kita Kau (7,1 Millionen Euro) und die Erweiterung des Feuerwehrhauses Tettnang mit vier Millionen Euro.

Wie die Stadt an Einnahmen drehen könnte

Gegenrechnen muss man hier natürlich noch Fördermittel, die die Stadt im Gegenzug erhält. Bekannt sind allein bei diesen Maßnahmen bisher etwa drei Millionen Euro. Beim Kindergarten Kau oder beim Feuerwehrhaus ist da noch nichts hinterlegt, auch keine Schätzung.

Auf der Einnahmenseite könnte beispielsweise die Gewerbesteuer am Ende doch höher ausfallen. Ebenso könnten Gebühren oder Hebeseätze erhöht werden. Insofern handelt es sich beim prognostizierten Schuldenstand von 71,6 Millionen Euro um eine Schätzung aufgrund der jetzt bekannten Daten.

Fraktionen machen noch Vorschläge

Wichtig war Bürgermeisterin Rist, dass es in der Verwaltung bereits einige Haushaltsrunden mit Blick auf den aktuellen Vorschlag gegeben hatte. Klar sei aber auch: Auch der Schutz der bestehenden Substanz sei wichtig, das dürfe man nicht vernachlässigen.

Die CDU hatte bereits einen kompletten Vorschlag zu Anpassungen des Haushaltsplans eingereicht, SPD und Grüne teilweise, die Freien Wähler aus Termingründen bisher noch nicht. Alle Fraktionen werden zeitnah noch ihre endgültigen Empfehlungen unter anderem für Anpassungen bei Projekten abgeben.

Das passiert bis zur endgültigen Abstimmung

Um die konkreten Ideen besprechen und abstimmen zu können, soll es jetzt am 31. Januar eine Sondersitzung des Verwaltungsausschusses geben. Den Haushaltsplan 2024 verabschieden soll der Gemeinderat dann am Mittwoch, 14. Februar, bei einer Sondersitzung des Gemeinderats.