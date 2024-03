Mit etlichen Stunden ehrenamtlicher Vorbereitungs- und Organisationsarbeit hat es doch wieder geklappt: Uschi Arnold hat bereits seit 2007 die Initiative zum Osterbrunnenschmuck inne. Auch wenn es gesundheitlich erst nicht so aussah, konnte sie das 2024 erneut angehen.

Dabei hat das Team von 27 Helferinnen, davon zehn aus der Kolpingsfamilie, verteilt auf zwei Tage und unterstützt durch Helfer vom städtischen Bauhof, sich daran gemacht, wie jedes Jahr seit 17 Jahren etliche Meter Dekoration mit gespendetem Buxbaum zu kranzen.

Rund 1200 Eier an allen Brunnen

Dazu kommen viele Meter Schmuckbänder, Hunderte Deko-Elemente und rund 1200 Eier. „Eine Kiste Eier habe ich wieder ersetzen müssen“, erläuterte die Tettnanger Grande Dame der Osterdekoration und fügte an, „die gelben sind immer schwerer zu bekommen.“

Diesmal gab es sogar einen Dankesstrauß vom Beigeordneten Gerd Schwarz. Der fand, das habe sich Arnold doch mit ihrem Engagement verdient - und auch wenn der Bauhof etliches an Unterstützung leiste, betont er: „Schön, wenn das in ehrenamtlicher Hand bleibt, das kann von uns aus so weiter gehen.“

Arnold lobt die vielen Helfer

Auch Arnold lobte die gute Zusammenarbeit mit Stadt, Bauhof und vielen engagierten Helferinnen und Spendern. An noch mehr Zulauf an jüngeren Helferinnen sei man ebenso interessiert, wie an eine möglichen Nachfolgeorganisatorin.

Auf die Frage, wie lange dann die Einarbeitung laufen solle, sagte Arnold fröhlich: „Also die 20 hätte ich schon noch gerne vollgemacht.“ geschmückt sind die Brunnen am Bärenplatz, das „Hochzeits-Brünnele“ in der Montfortstraße sowie der Brunnen im Park an der Loretostraße.

Tettnanger, Gäste und Besucher können sich nun bis zum Weißen Sonntag, 7. April an den Osterbrunnendekorationen erfreuen.