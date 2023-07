Zu einer Entscheidung drängten im Gemeinderat einige in Sachen Klimabudget: In der letzten Sitzung war der Vorschlag der Verwaltung durchgefallen, jetzt ist erst mal Sommerpause. Einigen Mitgliedern im Gremium fehlte im Juni noch der große Wurf, der in der Förderung von Ideen aus der Bürgerschaft bestehen sollte. Diesmal fand ein Kompromissvorschlag Zuspruch.

Der städtische Energiemanager Christoph Brey präsentierte im Gremium das Konzept, rund ein Drittel der 200.000 Euro für freie Vorschläge einzusetzen und zwei Drittel für die ursprünglich vorgeschlagenen Maßnahmen wie etwa die Förderung von Klimabäumen oder ein E–Lastenrad. Ebenfalls enthalten war die Idee, 10.000 Euro fest für Projekte von Schulen zu nutzen.

Rist: „Chance, gute Projekte zu fördern“

In der Juni–Sitzung hatten einige Gemeinderäte die Sorge geäußert, dass Anträge einen erheblichen Mehraufwand für die Verwaltung bedeuten könnten. Hier sagte Brey, dass das nicht der Fall sei: „Das betrifft eher die freien Vorschläge.“

Bürgermeisterin Regine Rist appellierte vor der Diskussion im Gremium: „Lassen Sie uns das bis Ende des Jahres so machen. Geben Sie uns die Möglichkeit, das Geld jetzt auszugeben.“ Ende des Jahres müsse dann alles ausgewertet werden. Sie glaube aber, „dass wir eine Chance haben, gute Projekte zu fördern“, sagte Rist.

FW: Unterstützen Antrag mehrheitlich

Martin Bentele (FW), der in der letzten Sitzungsrunde die Förderung von Projektideen gefordert hatte, sagte: „Wir unterstützen den Antrag mehrheitlich.“ Die geänderte Planung würde dem damals geäußerten Ansinnen gerecht, wenn auch nicht in allen Punkten

Er beantragte, die Fördermaßnahmen und Projektideen finanziell gleich zu gewichten. Mit Blick auf die Einzelmaßnahmen kritisierte Bentele das E–Lastenfahrrad und Skepsis bezüglich der Idee mit den vegetarischen Gerichten bei Festaktivitäten. Er beantragte die Einzelabstimmung zu jedem Punkt.

Grüne: Auch kleine Maßnahmen wichtig

Hubertus von Dewitz (CDU) sagte dagegen: „Wir sollten das komplette Ding so beschließen, sonst verzetteln wir uns.“

Albert Dick (Grüne) lobte das Energieteam: „Man hört und sieht, dass ihr euch damit beschäftigt habt.“ Die kleinen Maßnahmen seien wichtig. Das gelte auch dafür, das jetzt zu beschließen, um überhaupt in diesem Jahr noch etwas zu ermöglichen. Er brauchte seine Sorge zum Ausdruck, dass gerade die freien Projektideen sehr aufwändig sein könnten.

Kritik an Idee zur Förderung vegetarischer Gerichte

Sylvia Zwisler (CDU) äußerte sich mit Blick auf vegetarische Gerichte skeptisch. Ihr Argument war, dass es der Realität nicht standhalte, weil diese nicht gekauft würden. Auch Hermann König (SPD) äußerte sich in diesem Punkt eher kritisch. Mit Blick auf eine E–Lastenrad schlug er vor, das über einen Verein laufen zu lassen.

Daniel Funke (CDU) sagte mit Blick auf die geplante Veranstaltungsreihe: Er sei skeptisch, „was für eine Geisteshaltung unter die Bevölkerung gebracht“ werden solle und dass es hier ja schon Veranstaltungen gebe, etwa seitens der Grünen und der CDU. In Sachen ÖPNV sagte er, dass Nutzer bereits mit dem Deutschland–Ticket subventioniert würden.

Die Entscheidungen im Detail

In der Abstimmung fielen dann folgende Entscheidungen: Bei einem Gesamtvolumen von 200.000 Euro und 10.000 Euro, die für Schulmaßnahmen gesetzt sind, entfallen je 50 Prozent der verbleibenden Mittel von 190.000 Euro auf freie Projekte (über die der Technische Ausschuss entscheidet) und auf die Förderung von Maßnahmen.

Eine Förderung ist für folgende Maßnahmen möglich, mit denen CO2 eingespart werden soll: Jeder Bürger kann einen Klimabaum beantragen, die Stadt fördert Balkonkraftwerke (200 Euro mit sozialem Nachweis, sonst 100 Euro), die Nutzung des ÖPNV (49 Euro bei Vorlage von drei Tickets mit sozialem Nachweis, sonst für fünf Tickets), sowie einen Zuschuss für den Gerätetausch von Kühl– und Gefriergeräten (100 Euro mit sozialem Nachweis). Es soll zudem eine Veranstaltungsreihe zum Thema Klimaschutz geben.

Diese Regelungen gelten bis Ende Dezember 2023 — dann soll die Verwaltung die Verwendung des Klimabudgets zu evaluieren und den Gemeinderat darüber informieren.

Dagegen entschieden sich die Räte

Durchgefallen ist die Förderung vegetarischer Gerichte bei Festen, sofern ein Drittel des Angebots daraus besteht (ebenso wie ein abgemilderter Vorschlag der Freien Wähler, auch schon bei einem vegetarischen Gericht zu fördern). Ein E–Lastenfahrrad als Leihobjekt wird es ebenfalls nicht geben.

Funke scheiterte mit seinem Antrag, dass übrige Mittel vom Gemeinderat für konkrete Maßnahmen beantragt und verwendet werden können. Hier erwiderte etwa Albert Dick (CDU), dass dieser die Möglichkeit ohnehin schon habe.