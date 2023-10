„Anlaufschwierigkeiten“ mit der Umleitung hatte der eine oder andere Autofahrer, der Freitagfrüh die Wangener Straße stadteinwärts befuhr. Mit zwei Tagen Verspätung trat die halbseitige Sperrung der Straße auf Höhe Hausnummer 5 in Kraft, und obwohl die „Einfahrt-verboten“-Schilder keinen Zweifel an der Verkehrsführung ließen, mochte es doch so mancher austesten, um dann auf den Lidl-Parkplatz einzuschwenken ‐ oder sich gar durchzuschlängeln.

Der Abriss eines Gebäudes in der Wangener Straße ist auf Höhe Hausnummer 5 in vollem Gange. Wie angekündigt, wird die Wangener Straße daher in diesem Bereich halbseitig gesperrt ‐ was laut Mitteilung der Stadt wohl bis Ende Dezember dauern dürfte. Da der Raum hier gegenüber der Feuerwehr beengt ist, gilt die halbseitige Sperrung stadteinwärts ‐ von der Lindauer Straße her kann der Verkehr in Richtung Wangen rollen.

Am Status der Georgstraße hat sich nichts geändert

Wer jedoch aus Richtung Wangen kommt, der muss sich spätestens auf Höhe des Kreisverkehrs an der Ecke Wangener Straße/Bachstraße/Schöneckstraße umorientieren. In Richtung Lindauer Straße darf er nicht ‐ beziehungsweise bis zum Haus mit der Nummer 7.

„Die Umleitung erfolgt über die innerörtliche Entlastungsstraße und wird entsprechend ausgeschildert sein“, hatte die Stadt geschrieben. Am Kreisel klären nun Schilder auf, dass eine Zufahrt über die Georgstraße zur Lindauer Straße unverändert nicht möglich sei.

Umleitung über Innerörtliche, aber nicht über Olgastraße

Wer den Kreisel in die entgegengesetzte Richtung verlässt und in die Bachstraße einbiegt, auch dem bleibt ein „Schleichweg“ verwehrt ‐ der über die Olgastraße. Auch hier besagen die neu aufgestellten Schilder zweifelsfrei: „Durchfahrt verboten“, wovon Anlieger, Linienverkehr und Fahrräder ausgenommen sind.