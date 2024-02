In einer gemeinsamen Veranstaltung haben vor Kurzem die SPD-Ortsvereine aus Tettnang und Meckenbeuren ihre Kandidatinnen und Kandidaten für die Gemeinderats- und Kreistagswahlen am 9. Juni 2024 nominiert.

Dazu trafen sich die Interessierten im Restaurant Konstantinos. Begrüßt wurden die gut 30 Anwesenden durch die Ortsvereinsvorsitzenden Michael Fleschhut (Meckenbeuren) und Jan Bank für Tettnang.

Die SPD-Kandidaten aus Meckenbeuren und Tettnang für den Kreistag, von links unten aufsteigend nach rechts unten: Sara Durski, Siglinde Roman, Michael Fleschhut, Steffen Forderer, Wilhelm Bernhard, Pascal Schaeffer, Martin Schaeffer, Jutta Westermann, Armin Zimmer, Hermann König, Boby J. Plassery. (Foto: SPD )

Die sich anschließenden drei Wahlgänge für die Nominierung der Kandidaten leitete Norbert Zeller. „Dank seiner Kompetenz verliefen sie alle drei reibungslos“, heißt es in dem Pressebericht, so dass gegen 21.30 die Listen feststanden.

Dies waren eine gemeinsame für die Kreistagswahl, sowie jeweils eine für die Gemeinderatswahlen in Tettnang und in Meckenbeuren. Letztere wird in einem gesonderten Artikel noch vorgestellt.

13 Frauen und Männer fanden sich bereit zur Kandidatur für die Gemeinderatswahl. Zwölf tun dies für Tettnang, der 13. Kandidat, Axel Eggert, bewirbt sich für den Ortschaftsrat Tettnang-Langnau.

Die SPD-Kandidaten für Tettnangs Gemeinderat, von links unten aufsteigend nach rechts unten absteigend: Siglinde Roman, Marion Ermler, Steffen Forderer, Franz Plavec, Axel Eggert (Ortschaft Tettnang-Langnau), Michael Rau, Jan Bank, Hermann König, Claudia König, Boby J. Plassery, vorne Mitte Astrid Plavec (Foto: spd )

In Tettnang kandidieren auf der SPD-Liste, alphabetisch dargestellt: Jan Bank, Axel Eggert (Ortschaft Tettnang-Langnau), Marion Ermler, Steffen Forderer, Hans-Jürgen Kirstein, Claudia König, Hermann König, Boby J. Plassery, Astrid Plavec, Franz Plavec, Michael Rau, Siglinde Roman, Josef Schober.

Für den Kreistag bewerben sich aus Meckenbeuren und Tettnang auf der SPD-Liste, ebenfalls dem Alphabet nach angeordnet: Wilhelm Bernhard, Sara Durski, Michael Fleschhut, Steffen Forderer, Hans-Jürgen Kirstein, Hermann König, Boby J. Plassery, Siglinde Roman, Pascal Schaeffer, Martin Schaeffer, Josef Schober, Jutta Westermann, Armin Zimmer.