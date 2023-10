Einen Beweis von bestens funktionierender Integration hat es beim vierten Internationalen Suppenfest unter dem Motto „Gespräche-Essen-Begegnungen“ in Tettnang gegeben. Familien aus elf Ländern haben jeweils über 15 Liter ihrer traditionellen Suppen gekocht, um den zahlreichen Gästen im Innenhof des Neuen Schlosses in Tettnang ein spannendes Geschmackserlebnis bieten zu können.

Mit dabei waren Afghanistan, Brasilien, Frankreich, Griechenland, Indonesien, Nigeria, Österreich, Portugal, Rumänien, Russland und Syrien. Mild, würzig bis scharf, ein wenig süß, orientalisch, ohne oder mit Fleisch ‐ die Suppe spreche für die Mentalität des Landes, wie ein Gast bemerkte.

Neu dabei war dieses Jahr der indonesische Verein, bei dem es die traditionelle Hühnersuppe „Soto Ayam“ zu kosten gab, die in unterschiedlichen Variationen serviert wurde.

„Ausverkauft“-Schilder sind früh zu sehen

Viele Familien mit Kindern, Paare und einzelne Personen waren gekommen, um bei einer Tasse Suppe oder mehreren, Menschen aus anderen Ländern besser kennenzulernen und dabei auch noch ein tolles Suppenrezept zu ergattern.

Von der Beliebtheit der Veranstaltung und der Speisen kündete, dass an etlichen der farbenfroh dekorierten Stände schon nach kurzer Zeit ein „Ausverkauft“-Schild hing.

Zu hören war ein Gemisch aus vielen verschiedenen Sprachen. Die Stimmung war fröhlich, man unterhielt sich, lernte sich näher kennen und lachte gemeinsam. „Wir freuen uns sehr, dass so viele Menschen gekommen sind“, sagte Brigitte Ganzmann, die Integrationsbeauftragte der Stadt Tettnang. Gemeinsam mit den ausländischen Familien sowie den ehrenamtlichen Mitgliedern des Integrationsnetzwerks (allen voran Hubert Hahn, Jo Schober, Christine Barth und Andrea Rundel) hat sie das Fest zum vierten Mal organisiert. Ganzmann lobt die tolle Zusammenarbeit. Spannend sei auch, dass man jedes Mal etwas dazulernt und auf diese Weise immer besser wird, meinte sie.

Passendes Wetter für eine warme Suppe

„Das Wetter war auch auf unserer Seite, es hätte für eine warme Suppe gar nicht besser sein können. Schön ist es zu sehen, wie wohl sich alle fühlen“, freute sich Brigitte Ganzmann.

Sie dankte den Familien, die eingekauft, geschnippelt und zu Hause die Kochtöpfe zum Dampfen gebracht haben. Auch an die 15 ehrenamtlichen Helfer, die im Hintergrund tätig waren, an die Mitarbeiter des Tettnanger Bauhofs sowie an die Sponsoren ging ein Dankeschön.

Das nächste Internationale Suppenfest ist für das Jahr 2025 geplant.