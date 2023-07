Es ist wieder Zeit für die „Spätlese“: Am Mittwoch, 19. Juli, ist das Ensemble aus Neukirch ab 19 Uhr wieder in der Besenwirtschaft Oßwald in Zimmerberg zu hören.

Die Gruppe besteht aus Neuanfängern und Wiedereinsteigern im Alter zwischen 25 und 75 Jahren, die seit acht Jahren miteinander musizieren. Gespielt wird ein breites Repertoire von Blasmusik bis Orchesterstücken — also ein bunt gemischtes Programm, bei dem das gemeinsame Musizieren von der Freude am Spielen getragen wird.