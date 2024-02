Sonniges Fasnetsfinale: So schön war der große Umzug in Tettnang

Tettnang / Lesedauer: 2 min

Vom Gätterlet gibt’s auch mal ein Guetzle für die Kleinen Mäschkerle. (Foto: )

Mit Bildergalerie: Tausende Narren und Zuschauer tummelten sich am Dienstag in Tettnang beim letzten großen Umzug in der Region.