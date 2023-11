Solawi Tettnang kann ab Januar 2024 Gemüse anbieten

Die Verantwortlichen der Solawi Tettnang sind aktuell auf der Suche nach Land, um eine Solidarische Landwirtschaft (Solawi) in Tettnang aufzubauen. Dank einer Kooperation mit der Solawi Ravensburg können sie aber bereits ab Januar 2024 Gemüsekisten anbieten.

Das Gemüse und das Obst werden biologisch, nachhaltig und umweltschonend angebaut und kann über eine Verteilstation direkt in Tettnang abgeholt werden. Wer möchte, kann gern auch beim Ernten dabei sein oder an gemeinschaftlichen Veranstaltungen wie Erntefesten teilnehmen. Die erste Sitzung, auf der über auch die Höhe des monatlichen Beitrags für die Gemüsekisten entschieden wird, findet am Sonntag, 3. Dezember, um 15 Uhr in der Waldorfschule in Ravensburg statt. Mehr Informationen unter www.tettnang.de/solawi