Dass es dann Sympathie auf den ersten Blick sein würde, hätte Ioana Stoica nicht gedacht. Sie vermittelt für die Stadt Tettnang Menschen, die von Obdachlosigkeit bedroht sind, an Vermieter. Und in diesem einen Fall passte wirklich alles. Was die Vermittlerin besonders freut, denn sie selbst hätte sich damals über eine solche Unterstützung gefreut.

Das mit der Sympathie sah in diesem Fall so aus, dass eine Familie wieder in die Ukraine zurückkehrt. Der 18–Jährige indes will in Deutschland studieren, muss noch seine B2–Prüfung in Deutsch machen.

Eigentlich wollte die Dame an eine Frau mit Kind vermieten

Auf der anderen Seite steht eine Frau mit einem Haus, in dem sie mittlerweile allein lebt. Sie möchte helfen und hat ein abgetrenntes Zimmer mit einem kleinen Bad im Angebot.

Eigentlich habe die Dame an eine Frau mit Kind vermieten wollen, berichtet Ioana Stoica. Sie könne sich „den Jungen“ ja mal anschauen, sagt die Vermieterin dann.

Wichtiges Erfolgserlebnis

„Die Augen von beiden haben sofort gestrahlt“, erinnert sich Stoica. Nun will die Dame dem jungen Ukrainer sogar beim Lernen für die Deutsch–Prüfung helfen, bevor der dann in einigen Monaten umzieht.

Ein wichtiges Erfolgserlebnis für die Wohnraumvermittlerin, die seit knapp anderthalb Monaten bei der Stadt Tettnang beschäftigt ist. In dem Fall ist es ein Ukrainer gewesen, in anderen Fällen sind es Deutsche. Stoicas Kollege Markus Eckardt sagt: „Da machen wir keine Unterschiede.“

Erinnerung an die eigene Ankunft

Die indes machen teils andere. Stoica erinnert sich, wie sie 2014 nach Deutschland gekommen ist. In der Nähe von Temeswar aufgewachsen hatte sie dort ihre Ausbildung in einem Heilerziehungsberuf gemacht, berichtet sie. In ihrer Heimat war sie auch in Projekten aktiv, die von der Caritas unterstützt werden.

In Deutschland war sie die Fremde. Sie sprach kein Deutsch. Die Wand aus Vorurteilen bemerkte sie schon. Dass die Leute sagten, dass sie sicher klauen und lügen würde. „Ich kenne das Gefühl, wenn man Dir nicht vertraut.“ Zwei Monate lebten sie und ihr Mann bei einer Freundin.

Menschen in einer Notlage helfen

Insofern ist es für sie etwas sehr Persönliches, wenn sie selbst Menschen jetzt helfen kann, die in einer Notlage sind und eine Wohnung brauchen. Dass sie jetzt bei der Stadt in einer Mischung aus Schreibtisch, Beratungsgespräch und Ortstermin gelandet ist, hätte sie vor einigen Jahren kaum zu hoffen gewagt.

Auch ehrenamtlich aktiv

Dazwischen standen verschiedene Jobs. Ioana Stoica hat immer die Ärmel hochgekrempelt. Sie legte die Deutsch–Prüfung ab, bekam ihre Ausbildung anerkannt, begleitete eine Familie mit einem Kind mit Behinderung, arbeitete in Kindergärten in Tettnang.

Die Familie bekam hier selbst Kinder. Im St.-Anna–Quartier hat sie mit einer Freundin ehrenamtlich eine Mutter–Kind–Gruppe in Kooperation mit dem Familientreff aufgebaut.

Sie weiß, wie es anderen geht

Im Dezember 2022 ging Ioana Stoica in den Integrationsbeirat, um anderen Menschen zu helfen. In der Gruppe sei sie aktiv gewesen. Als die Stelle ausgeschrieben war, wurde sie darauf aufmerksam gemacht. Und habe sich beworben.

In ihrer neuen Funktion fühlt sich schon nach kurzer Zeit gut aufgehoben, weil sie eben weiß, wie es anderen geht: „Ich verstehe Menschen in der Situation mit diesem irren Stress und ihrer Unsicherheit.“

Ziel: zeitnah vermieten, zügig vermitteln

Sie trifft auf eine Situation, die Sozialarbeiter Markus Eckardt schon länger kennt. Es gebe eine Liste von Personen, die Bedarf hätten und eben Vermieter, die ihre Wohnung direkt an Menschen vermieten wollten, die dringend eine benötigten. Aber es gibt mehr Bedarf als Angebot.

„Unser Ziel ist, zeitnah zu vermieten und zügig zu vermitteln“, fasst Eckardt zusammen. Denn teils sei der Wunsch von Wohnungsbesitzern auch, nur für ein paar Monate zu vermieten. Wobei der Trend jetzt mittlerweile wieder zu längerfristigerem Wohnraum gehe.

Leute vor Obdachlosigkeit bewahren

Deswegen gebe es auch keine Liste mit vorhandenen Wohnungen, sagt der Sozialarbeiter, denn hier gebe es schnell die Vermittlung zwischen den Interessenten und den Vermietern.

„Das kann dann auch einfach die Alleinerziehende mit zwei Kindern sein“, sagt Eckardt. Knapp gesagt: „Es geht darum, Leute vor der Obdachlosigkeit zu bewahren oder diese zu beenden.“

Wie es für den 18–Jährigen dann weitergeht

Für den 18–jährigen Ukrainer, der hier jetzt seinen Deutsch–Kurs beendet, geht es wahrscheinlich weit darüber hinaus. Seine Vermieterin hat wohl schon ihren Sohn gebeten, den späteren Studenten zu unterstützen: Denn der junge Mann will zufällig dort studieren, wo der Sohn arbeitet.