Gespannt haben die Zuschauer am Freitagabend im KITT der Premiere des Films „Der Kirche ein Dorf geben“ über sozialen Wohnungsbau und Quartiersentwicklung der katholischen Kirche entgegengesehen. Unter ihnen waren viele Bewohner des neuen St.-Anna–Quartiers, die sich darin wiederfinden wollten. Allerdings versagte die Übertragung nach zwei Dritteln des Films. Ein informativer Abend war es dennoch. Denn es gab viel Hintergrundinformationen von Bischof Gebhard Fürst, Filmproduzent Martin Choroba und Quartiersseelsorgerin Maria Schuster.

„Dieser Abend ist für mich ein ganz besonderer, denn es ist etwas entstanden, was einzigartig und großartig ist: Die Kirche war da und der Kirche wurde ein Dorf gegeben — ein wunderbares Zeichen für unsere Zeit“, sagte der Bischof einleitend.

Der Film „Der Kirche ein Dorf geben“ bettet den Bau der Quartiere um die Pallottikirche in Stuttgart–Birkach und die St.-Anna–Kapelle in Tettnang ein in den Siedlungsbau der Diözese. Er spannt damit den Bogen von der Wohnungsnot nach dem Zweiten Weltkrieg bis zur heutigen Fluchtbewegung. Kirchliches Handeln und gesellschaftspolitisches Engagement kämen hier zusammen, wie Regisseur Dominik Wessely in einem Video–Statement erklärte.

Wohnungen für viele verschiedene Menschen

In dem St.-Anna–Quartier seien auf fast achttausend Quadratmetern 130 Mietwohnungen für eine bunte Mischung von Nationalitäten und Generationen, für ärmere und reichere Menschen, für Menschen mit und ohne Behinderung entstanden, so der Bischof. Das freue ihn außerordentlich. Denn dort werde eine neue Art des Wohnens professionell vorangetrieben: „Wir bauen Quartiere, wo Menschen zusammenfinden.“

Dass in einem so reichen Land der soziale Wohnungsbau nicht so gestaltet werde wie nötig, sei ein großer Skandal, daher habe sich die katholische Kirche von Anfang an intensiv für die Schaffung von nötigem Wohnraum eingesetzt.

Die Gründung des Siedlungswerks nach dem Krieg sei ein Leuchtturm gewesen. Auch wenn damals ein Dom in Rottenburg geplant gewesen sei, habe Bischof Carl Joseph Leiprecht andere Prioritäten gesehen: „Mein Dombau ist der Wohnbau.“

Wie ist der Film entstanden?

Produzent Martin Choroba ab Hintergründe zum Film. Er erläuterte, dass ist die Tellux Film GmbH, heute Tellux–Beteiligungsgesellschaft, 1960 in Rottenburg gegründet wurde. Gesellschafter sind mehrheitlich katholische Bistümer und Orden. Mit dem Auftrag, sich gesellschaftlich einzumischen und Verbindendes zu stärken, stehe Tellux für das Medienengagement der Kirche.

Choroba sei glücklich, dass Bischof Fürst so innovativ und vorausdenkend sei, dass hier Filme möglich sind, die wie der vorgestellte Film als „visuelle Geschichtsschreibung der Diözese“ gelten. Als nächstes werde der Film „Friedensglocken in Europa“ über die von Bischof Fürst angeregte Rückgabeaktion von in der NS–Zeit geraubten Glocken fertiggestellt.

Bezüge von damals zu heute

Ausgehend vom Abriss der Pallottikirche in Stuttgart–Birkach, blickt der Film zunächst zurück auf die Ruinenlandschaft nach dem Zweiten Weltkrieg und die Fluchtbewegung aus dem Osten. Allein in das Gebiet des heutigen Bistums Rottenburg–Stuttgart seien eine Million Flüchtlinge und Heimatvertriebene gekommen, was 1948 zur Gründung des Siedlungswerks geführt habe.

Dass damals überwiegend Katholiken in eine evangelische Umgebung gekommen seien, sei durchaus vergleichbar mit dem heutigen Aufeinandertreffen unterschiedlicher Religionen. Doch statt der damals entstandenen Milieuwelt strebe man heute eine vielfältige Lebenswelt an. Dazu erhalten die neuen Quartiere auch Kommunikationsmanager und Quartierseelsorger, die sich aktiv um Begegnungen der Bewohner bemühen. So berichtete Maria Schuster von Begegnungsräumen und offenen Kaffeetreffs im St.-Anna–Quartier.

INFO–TEIL: Ein Quartier entsteht in Rekordzeit

Dass es überhaupt ein St.-Anna–Quartier in Tettnang gibt, ist dem Zusammenkommen verschiedener, glücklicher Faktoren geschuldet. Eine Triebfeder war sicher der frühere Tettnanger Pfarrer von St. Gallus, Rudolf Hagmann, der auch den Satz „Der Kirche ein Dorf geben“ maßgeblich geprägt hat. Die Kirchengemeinde stellt das Grundstück in Erbpacht zur Verfügung.

Von den ersten Planungen im Jahr 2016 bis zur Grundsteinlegung 2018 ging es aber auch deswegen so schnell, weil Tettnangs politische Gremien und die Stadtverwaltung das Projekt wohlwollend begleiteten und hier schnell und unkompliziert Baurecht schafften.

Weitere Partner sind die Stiftung Liebenau sowie die Baugenossenschaften Bau– und Sparverein Ravensburg und Familienheim Villingen–Schwenningen. Innerhalb von rund 20 Monaten sind so 130 Wohnungen mit 7700 Quadratmetern Wohnfläche entstanden. Ende 2019 waren die Bewohner schon eingezogen.

Die St. Anna–Kapelle stand zuvor einfach auf einer grünen Wiese mit alten Apfelbäumen. Heute fassen die Wohngebäude das sakrale Bauwerk von 1513 ein. Das Projekt wurde beim Ideen–Wettbewerb „Quartier 2020“ des baden–württembergischen Sozialministeriums ausgezeichnet. Hierfür gab es 30.000 Euro Preisgeld.

Eine der Wohnungen kann von allen Mietern als Gästewohnung für Besucher angemietet werden. Die Stiftung Liebenau kann es Klienten mit körperlichen oder geistigen Handicaps ermöglichen, im St.-Anna–Quartier zu wohnen. Und es gibt eine aktive Quartiersarbeit. Als wichtiger Raum für das Sozialprojekt erweist sich dabei der Quartierspavillion in der Mitte des Areals.

Weil der Tettnanger Teil des Films nicht abgespielt werden konnte, ist ein neuer Vorführtermin vorgesehen, der rechtzeitig bekanntgegeben wird. Der Film wird auch in Mediatheken einiger ARD–Anstalten und in mehreren Streamingdiensten zu sehen sein.

