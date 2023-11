Noch bis kurz vor Weihnachten wird die Umleitung wegen der Baustelle in der Wangener Straße bestehen. Weshalb dies so eingerichtet werden muss, wie lang der Umweg ist und wie viel Kohlendioxid die Zusatzstrecke pro Tag zusätzlich erzeugt. Ein Faktencheck.

Auch in die Anfragen im Gemeinderat hatte die Umleitung es zuletzt geschafft. Von einer „halben Weltreise“ sprach da Sylvia Zwisler (CDU), die Autofahrer auf sich nehmen müssten. Mit Blick auch auf die Hermannstraße und die Lindauer Straße fragte sie, warum immer wieder öffentlicher Raum für private Vorhaben gesperrt wird.

Warum es die Umleitung gibt

Auf den Gleichheitsgrundsatz verwies in der Sitzung Tettnangs Bürgermeisterin Regine Rist: „Wir waren da wahnsinnig viel im Gespräch“, stellt sie das Bemühen der Stadtverwaltung dar.

An der Stelle sei alles nur schwer umsetzbar, schilderte sie die Herausforderung: „Wir haben es wirklich versucht, das so gut verträglich wie möglich zu gestalten.“

Sprich: Natürlich ist der Wunsch des Bauherrn legitim, hier zu bauen. Dafür muss er auch in der Lage sein, sein Vorhaben auch an dieser Stelle umzusetzen.

Die Schilder mit den „verkehrten Kreisverkehren“

Mittlerweile geändert, gab es zu Beginn noch eine falsche Beschilderung. Dabei wurde die Fahrtrichtung in den Kreisverkehr linksherum angezeigt. Das ist mittlerweile korrigiert.

Linksrum in den Kreisverkehr? Die Beschilderung ist mittlerweile korrigiert. (Foto: Mark Hildebrandt )

Auf Anfrage der „Schwäbischen Zeitung“ erwidert Bürgermeisterin Rist, dass für die „Umsetzung der verkehrsrechtlichen Anordnung“ das Landratsamt zuständig sei. Die Behörde beauftrage dafür eine externe Firma. Diese habe „Schilder teils falsch aufgestellt.“

So lang ist der Umweg

Die Strecke zwischen dem Kreisel und der Kreuzung Wangener Straße/Lindauer Straße ist rund 200 Meter lang. Anders schaut das aus, wenn man diese Stelle über die Umleitung ansteuert.

Die Baustelle in der Wangener Straße - hier ist der Verkehr nur einspurig in Richtung Wangen möglich. (Foto: hil )

Von Wangen aus kommend, sollen Autofahrer im Kreisel nach rechts abbiegen. Und dann bis zum Kreisel Bahnhofstraße/Kirchstraße fahren. (Foto: Mark Hildebrandt )

Von der Post aus kommend, ist die Umleitung auch klar ausgezeichnet. (Foto: Mark Hildebrandt )

Kraftfahrer müssen laut Beschilderung die Bachstraße und die Bahnhofstraße entlang fahren. Am Kreisel bei Bechlingen geht es dann in die Kirchstraße und über den Bärenplatz auf die Lindauer Straße. Das sind 2,1 Kilometer.

Für den Fall, dass jemand über die Karlstraße Richtung Friedrichshafen fahren will, ist die Umleitung natürlich kürzer. Aber im Grunde ist die Idee bei normalem Verkehrsfluss ja gerade, die Innenstadt durch die innerörtliche Entlastungsstraße zu schonen.

So viel CO₂ könnte es maximal zusätzlich geben

Normalerweise würden diese Fahrzeuge ohne Umleitung in etwa 160 Kilo CO2 pro Tag verursachen. Mit Umleitung sind es dagegen rund 1,7 Tonnen Kohlendioxid, also das Zehnfache. Das sind pro Werktag also rund 1,5 Tonnen des Treibhausgases zusätzlich.Zum Vergleich: Pro Person in Deutschland liegt der CO2-Fußabdruck pro Jahr bei rund 10,5 Tonnen, davon entfallen rund 2,2 Tonnen auf Mobilität, so das Umweltbundesamt.

Das ist die Berechnungsgrundlage

Laut der schalltechnischen Untersuchung für die Fortschreibung des Lärmaktionsplans der Stadt Tettnang von Februar 2023 passieren rund 11.000 Fahrzeuge die gesperrte Stelle im Normalfall pro Tag in beide Richtungen.

Geht man jetzt davon aus, dass einige den Lidl oder den Hofladen ansteuern und dass durch den Pendelverkehr Autofahrer einmal am Tag Richtung Wangen und einmal Richtung Friedrichshafen fahren, kann man in etwa schätzen, dass auf dieser Basis rund 5000 Fahrzeuge die Umleitung an Werktagen nutzen.

Auch bei der Schillerstraße gilt: Anlieger frei. (Foto: Mark Hildebrandt )

Die Umleitung ist etwa 2,1 Kilometer lang, der direkte Weg vom Kreisel zur Ampelkreuzung Wangener Straße/Lindauer Straße beträgt 200 Meter. Aus Richtung Wangen ist dieser Abschnitt gesperrt. (Foto: Schwäbische.de )

Laut dem Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung liegt der Durchschnittsverbrauch bei Benzinern bei 7,7 Litern pro 100 Kilometern, bei Dieselfahrzeugen bei rund 6,8 Litern.

Rund 62 Prozent der zugelassenen Fahrzeuge in Deutschland sind laut ADAC Benziner, etwa 30 Prozent Dieselfahrzeuge, der Rest sind alternative Antriebe wie Elektrofahrzeuge.

So schaut die Praxis aus

Der zusätzliche CO2-Ausstoß dürfte indes geringer sein als in der Berechnung. Zwar sind die kleineren Straßen nur für Anlieger frei, doch Ortskundige nutzen diese ebenfalls. So gibt es mittlerweile zu bestimmten Zeiten sogar einen Rückstau im Bärengässle.

Auch fahren viele Autofahrer über die Karlstraße Richtung Friedrichshafen ‐ und nicht weiter in Richtung Martin-Luther-Straße. Dies verringert den rechnerisch möglichen zusätzlichen CO2-Ausstoß sicherlich auch noch weiter.

Auf die Frage, welche Umleitungsstrecke für Radfahrer gedacht ist, antwortet Bürgermeisterin Rist: „Für die Radfahrer ist keine gesonderte Umleitung vorgesehen.“ Von der Bachstraße in die Olgastraße kommend sei der Zusatz Fahrradfahrer frei angebracht, sodass diese nicht die gesamte Umleitungsstrecke fahren müssten.