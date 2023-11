Landwirte müssen Gemüse teils einfach wegwerfen, weil sie es nicht verkaufen können. Und Gastwirte würden in ihren Restaurants gern mehr Regionales nutzen, finden aber keine Anbieter vor Ort. Das Problem: Beide Seiten sind oft in ihrem Hamsterrad gefangen und erfahren so nichts vom anderen.

Hier soll eine Produzentenarena Anfang November der Startpunkt sein, damit aufzuräumen. Veranstalter ist die Deutsche Bodensee Tourismus GmbH (DBT). Eingeladen sind im Hopfengut am Donnerstag, 9. November, alle Erzeuger, Wirte oder Köche aus der gesamten Region.

Es geht immer noch regionaler. Fritz Tauscher

Mit auf dem Podium, das von Foodscout und Szene-Größe Dominik Flammer moderiert wird, ist unter anderem auch der Tettnanger Krone-Chef Fritz Tauscher vertreten. Das Gasthaus wirbt mit regionaler Küche. Aber Tauscher erklärt: „Es geht immer noch regionaler.“

Hier verweist er auf eine ganz aktuelle Entwicklung: Erhielt er Gemüse und Salat bisher von einem regionalen Händler, der von der Reichenau und aus Oberschwaben geliefert hat, stammt das seit kurzem aus Meckenbeuren, von Bio Mayer aus Hechelfurt.

Erfahrung: Bedeutend weniger Abfälle

„Mir war am Anfang gar nicht bewusst, dass der auch an die Gastronomie liefert“, sagt Tauscher im Gespräch. Mayers Angebot mit der Gemüsekiste für Privatkunden habe er schon gekannt, aber das habe sich dann erst bei der Nachfrage ergeben.

Weil jetzt alles direkt vom Erzeuger komme, sei alles frisch. Auch wenn das erst seit ein paar Wochen laufe, sagt Tauscher: „Wir haben schon festgestellt, dass wir bedeutend weniger Abfälle haben.“

Von den Kosten her dürfte sich das am Ende wahrscheinlich die Waage halten. Fritz Tauscher

Selbst wenn es so beispielsweise einen höheren Preis geben sollte, könnten Restaurants mehr von der Ware verwerten, erläutert Tauscher: „Von den Kosten her dürfte sich das am Ende wahrscheinlich die Waage halten.“

Fritz Tauscher von der Tettnanger Krone ist bei der Produzentenarena auf dem Podium vertreten. (Foto: Mark Hildebrandt )

Und für Philip Mayer ist das eine willkommene Gelegenheit, Gemüse und Salate, die nicht der Normgröße entsprechen, ausliefern zu können. „Viele Kunden sagen zwar, dass sie auch eine krumm gewachsene Bio-Gurke kaufen würden. Aber wir haben gesehen, dass das nicht der Fall ist.“

Teils passt Endkunden auch die Größe nicht

So landet schmackhaftes Gemüse auf dem Kompost, weil die meisten Privatpersonen auch bei Bio auf Normgrößen und guten Wuchs Wert legen ‐ auch wenn der Geschmack der gleiche wäre.

Oder die Menge passt nicht, sagt Mayer. Als Beispiel nennt er den Kürbis, bei dem kleinere Haushalte gern kleinere Exemplare haben möchten: Sonst bliebe am Ende zu viel übrig. Darauf würden die Hersteller bei ihrem Angebot auch achten.

„Bei uns ist egal, wie groß beispielsweise der Kohlkopf ist“, sagt Fritz Tauscher. Im Kühlraum zeigt er eine Kiste, in der ein Riesenexemplar neben einem Weißkohl in der Größe einer Kinderhand liegt. Und ob die Gurke krumm oder gerade war, das fällt fein gehobelt auch nicht auf ‐ schmecken tut beides gleich.

Das Gleiche macht Philip Mayer bei sich privat daheim: Wenn er Gemüse braucht, nimmt er die „B-Ware“, wie er das nennt. Und freut sich darüber, dass er dank der Gastronomie weniger davon entsorgen muss. Neben der Tettnanger Krone beliefert er auch noch weitere Gasthäuser.

Alles eine Frage der Absprache

Durch die bestehende Logistik auf seinem Hof kann er die Gastronomie beim Transport der Gemüsekisten zu Endkunden gleich mitbeliefern. Im Grunde sei das alles eine Frage der Absprache, sagt er, wie die Ware dann an die Gasthäuser komme.

In der Tat soll die Produzentenarena unter dem Motto „Koch sucht Bauer, Bäuerin sucht Köchin“ ein ganz niederschwelliges Netzwerk schaffen.

Moderator Dominik Flammer hat genau diese Arenen auch schon in Dornbirn, Schaan und Zürich organisiert. Im Gespräch sagt er: „Das kann auch einfach eine Whatsapp-Gruppe sein.“ Insbesondere auch für die kleinen Produzenten, so die Quintessenz, könnte das Angebot interessant sein.

Fritz Tauscher sagt: „Die gefühlte Einstiegshürde ist oft viel höher als die echte.“ Er findet es gut, wenn die Gastronomie Anbietern noch ein zusätzliches Standbein neben dem Geschäft über die Hofläden oder die Märkte bietet.

Einige Plätze sind noch frei

Einige Plätze bei der Produzentenarena sind noch frei. Wer sich noch anmelden oder informieren möchte, kann dies per Mail an [email protected]