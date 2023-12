Der Mischwald kommt mit Wucht zurück, die Fichte als Brotbaum im Tettnanger Wald wird zunehmend verschwinden: Das sagt Jürgen Holzwarth, der für ForstBW seit Anfang Oktober als Leiter des Reviers Tettnanger Wald unterwegs ist. Er tritt in die Fußstapfen seines Vorgängers Klaus Veit.

Retten soll es unter anderem die tiefwurzelnde Eiche: Deren Bestände lobt Holzwarth, viele Bäume sind zwischen 20 und 40 Jahren alt. Ein Erbe also, das Holzwarth von Veit und dessen Mitarbeitern übernimmt.

Was einen guten Nutzbaum ausmacht

Worauf es bei einem Baum ankommt, wenn der eines Tages als Nutzholz dienen sollen, erklärt Holzwarth so: „Der muss ein gutes Verhältnis Höhe zu Durchmesser haben, eine gute Krone, dann muss er astfrei sein und darf keine Verletzungen haben.“

„Z-Bäume“, Zukunftsbäume, nennen Forstexperten solche Exemplare. Wobei Holzwarth betont, dass es auch keine Eichen-Monokulturen geben soll: „Es wird nicht mehr den Brotbaum geben, sondern viele.“ Klar ist nur: Die Fichte wird es irgendwann nicht mehr sein.

Es muss mehr Licht in den Wald hinein

Waldbesucher werden dabei auch feststellen, dass der Wald leerer werden wird: „Gerade die Eichen brauchen Flächen mit einem Durchmesser von rund 60 Metern, damit da genügend Licht auf den Boden kommt.“

Heißt, so Holzwarth: „Wir brauchen mehr Licht im Wald, das muss ausgedünnter sein.“ Ganz leer wird es indes nicht: Auch wenn Eichen Platz brauchen, benötigen sie auch Begleitvegetation, die unter anderem ihren Stamm beschattet, aber eine schöne Krone ermöglicht.

Exoten erst auf kleinen Flächen testen

„Die Z-Bäume sollen möglichst schnell an Durchmesser zunehmen, dass sie stabil werden.“ Früher sei man da viel zaghafter in der Pflege gewesen. Doch erfolgt diese Maßnahme zu spät, dann könne der Baum den Raum nicht mehr ausfüllen, so der Experte.

Flankiert werde das von heimischen Baumarten wie dem Bergahorn, aber auch von anderen, „klimaflexiblen“ Arten, die hier vor Ort nicht heimisch seien. Da brauche es bei Exote wie der türkischen Baumhasel oder der Libanon-Zeder der erst mal Versuchsanbauten auf kleinen Flächen: „Sonst wäre das Risiko zu groß.“

Warum die Fichte nie so wirklich gepasst hat

Dass die Fichte verschwinden wird, hängt nicht nur mit der Belastung durch Käfer zusammen, erklärt Vorarbeiter Markus Vonbach. Die Böden haben im Grunde auch nie wirklich gepasst. Auf den Moorböden fielen Fichten schnell um, wenn sie relativ hoch geworden seien, berichtet er.

Und bei Kiesböden sei das Risiko gewesen, dass die Bäume vertrocknen. Vor langer Zeit, berichtet Klaus Veit, seien sogar von Hand Gräben im Waldboden als Drainage angelegt worden. Irgendwann habe man damit aufgehört.

Welche Rolle der Naturschutz spielt

Nun gibt es nicht nur die Z-Bäume, die in einigen Jahrzehnten Ertrag bringen sollen, zugleich ist der Wald Lebensraum vieler Pflanzen- und Tierarten. Neben sonstigen Schutzgebieten, die teils ineinander fließen, gibt es quasi als Brücken immer wieder „Habitatgruppen“. 250 Stück gibt es davon in Holzwarths Revier. „Das ist im Grunde ein Mini-Bannwald“, sagt er.

Den Kern bilden schützenswerte Bäume, die als Z-Baum durchfallen würden. Etwa wenn es Verletzungen der Rinde gibt. Oder beispielsweise Spechtlöcher. „Hier gibt es einfach Habitatstrukturen“, sagt Holzwarth an einer Stelle im Wald. Lebensraum für teils seltene Pflanzen und Tiere.

Warum es keine Fichten in Habitatgruppen gibt

Fichten gibt es in den Habitatgruppen nicht: „Da achten wir drauf. Denn wenn die Habitatgruppe einmal bestimmt ist, darf hier nichts mehr angerührt werden.“ Mit dieser Auswahl soll verhindert werden, dass aus einem geschützten Bereich eine Schädlingsgefahr für andere Baumbestände ausgehen. Daneben gibt es noch 20 größere Waldrefugien auf rund 64 Hektar der Fläche.

Deswegen findet der Förster Bewirtschaftung wichtig

Die Bewirtschaftung sei aber eben auch wichtig, sagt Holzwarth. Natürlich gebe es durchaus auch politische Forderungen, noch mehr Flächen stillzulegen: „Doch wo kommt das Holz dann her?“ Woanders stelle sich durchaus auch die Frage nach den Produktionsbedingungen.

Hier vor Ort gelte einfach der Vorteil der kurzen Wege: „Wenn Holz, das hier vor der Haustüre mit kurzen Wegen genutzt und in langlebige Holzprodukte verbaut wird, dann wird auch CO2 gespeichert.“

Mehr als fünf olympische Schwimmbecken Holz pro Jahr

Insgesamt betreut Förster Holzwarth zusammen mit seinen fünf Forstwirten 1340 Hektar Staatswald. Der Jahreseinschlag beträgt rund 13.000 Festmeter Holz. Ein Festmeter entspricht einem Kubikmeter Holz. Damit könnte man etwas mehr als fünf olympische Schwimmbecken füllen, die 50 Meter lang, 25 Meter breit und zwei Meter tief sind.