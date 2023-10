Lange hat es gedauert, nachdem zunächst die Corona-Pandemie und im vergangenen Jahr dann das Wetter dazwischengekommen waren ‐ am Sonntag ist es jedoch wieder geglückt und der MSC Langnau hat wieder sein großes Simsonrennen veranstaltet. Mehr als 100 Teilnehmer waren mit am Start, bei 71 Läufen in 13 unterschiedlichen Klassen.

Es war bereits die 30. Rennveranstaltung, organisiert wurde sie vom Motorsportclub Langnau, der die Organisation vor einigen Jahren vom Simson-Club übernommen hat. Mit einem neuen Termin und einem neuen Gelände hatte der Verein noch mehr Vorarbeit zu leisten als sonst. Bisher fand das Simsonrennen traditionell am 3. Oktober statt, diesmal jedoch schon am ersten Oktober.

Helferteam hat alle Hände voll zu tun

Das Organisationsteam um Andrea Gärtner war mit zehn bis 15 Helfern schon viele Tage vorab beschäftigt. Die Veranstaltung ist von Dentenweiler nach Wellmutsweiler umgezogen und erstmals auf einer neuen Strecke über die Bühne gegangen. Das neue Gelände stellte Familie Schramm zur Verfügung.

Erstmals gehen in einer separaten Klasse auch Rasentraktoren an den Start. (Foto: Olaf E. Jahnke )

Familienvater Imanuel Schramm hat sowohl bei den Rasentraktoren als auch bei den Seitenwagen, ebenso wie bei der Bahnpflege mit dem Traktor sein Bestes gegeben. Mehr als 1800 Zuschauer sind am Sonntag gekommen und haben das Schauspiel für Augen, Ohren und Nase genießen können. Freilich auch für Mund und Magen, denn für Bewirtung war gesorgt.

Das sagen die Zuschauer

„Grandios, dass das wieder stattfinden kann“, sagte ein älterer Zuschauer, der sich freute, dass die Renn-Geschichte nun wieder fortgesetzt werden konnte. Eine junge Mutter ergänzte: „Da hat alles gepasst, das tolle Wetter, die neue Location, die vielen Wettbewerbe und die spannenden Läufe.“ Unter Zuschauern wie Teilnehmern herrschte beste Stimmung.

Dank der professionellen und ansprechenden Moderation vom erfahrenen Erich Scheunemann wurde das Publikum ‐ und zuweilen auch die Rennfahrerinnen und Rennfahrer ‐ durch den Renntag geführt. Mit dabei waren immer aufmerksam Schiedsrichter, Punktezähler, Starter, Streckenposten und die Rennleitung. Eine besondere Atmosphäre gab es im Fahrerlager, wo sich teils mehrere Generationen in mehreren Klassen zwischen den Läufen erholten.

Mit sogenannten Speedcars geht es auf der Rennbahn zur Sache. (Foto: Olaf E. Jahnke )

Teils beeindruckend waren die gefahrenen Geschwindigkeiten und die Geräuschkulisse. Sehenswert zeigten sich freilich auch die unterschiedlichen Renngefährte. Eindeutiger Favorit bei den Zuschauern waren die Gespanne, die gleich in mehreren Kategorien starteten. Senior-Rennleiter und stellvertretender Vereinsvorsitzender Hermann Bacher fand: „Die sind das Salz in der Suppe“.

Nostalgie-Klasse kommt gut an

Aber auch die „Nostalgie“-Klasse mit den Simson-Bikes von früher kam sehr gut an. Außer den Klassen Supercup sowie verschiedenen Seitenwagen waren diesmal auch Rasentraktoren und Speedcars am Start. Dazu Mofas und Jugend- und Kids-Bikes. MSC-Kassier Hans Baumann freute sich, dass Familientraditionen weitergegeben werden. So sei die Familie des verstorbenen Rennfahrers Wolfgang Haag mit Söhnen und Enkelinnen mit luftgekühltem Seitenwagen angetreten.

Zum Schluss gab es noch einige Showeinlagen mit Bahnsport-Seitenwagengespannen, Schwenkergespannen und als Abschluss den Robert-Gührer-Gedächtnislauf. Zu erwarten ist, dass das 31. Simson-Rennen im kommenden Jahr wohl ebenfalls wieder auf der neuen Strecke in Wellmutsweiler stattfindet ‐ Dann möglicherweise mit noch mehr Zuschauern.