Normalerweise hätte die Gebührenanpassung für Tettnangs Kitas jetzt schon gegriffen. Doch weil die Stellungnahmen der Elternbeiräte erst am Tag der Beratung zur Verfügung gestanden hatten, kam die Reißleine. Der Verwaltungsausschuss schmiss das Thema von der Tagesordnung des Gemeinderats vor der Sitzungspause.

Doch für die Eltern bedeutet das kein Aufatmen, auch wenn eine mögliche Erhöhung damit erst später kommt. Kurz gesagt lehnen neun Elternbeiräte die Erhöhung im Kern ab. Es gibt hier aber auch das große Fragezeichen: Warum sind die Stellungnahmen erst so spät an die politischen Entscheider gegangen?

Stadt spricht von einem Versehen

In der Sitzung verwies der Beigeordnete Gerd Schwarz noch auf einen möglichen Fehler im Ablauf. Die Frist für die Elternbeiräte ging bis Freitag, 30. Juni. Damit hätten die Unterlagen theoretisch ab Montag, 3. Juni, versendet werden können. Faktisch erreichten sie die Mitglieder des Verwaltungsausschusses erst am Donnerstag, 6. Juli per E–Mail. Die städtische Pressesprecherin Judith Maier spricht bei einer Nachfrage von einem Versehen.

Mitte Juli hat sich Tettnangs Gesamtelternbeirat ganz offiziell neu gegründet. Den Vorsitz haben bis zum nächsten Kitajahr Sepp Hündorf und Ralph Teubner mit der Schriftführerin Carmen Fischerkeller. (Foto: GEB Tettnang )

Für die Elternvertreter ist das schwer nachvollziehbar. Ralph Teubner und Carmen Fischerkeller sind Elternbeiräte in ihren Kindergärten und seit Mitte Juli zusammen mit Sepp Hündorf Vorsitzende des neu gegründeten Gesamtelternbeirats. Sie berichten im Gespräch, dass die Stadt grundsätzlich bemüht sei, die Kommunikation mit den Eltern zu verbessern. Doch beim Thema Gebühren ist das offensichtlich nicht geglückt.

Warum waren die Fristen so knapp?

Warum es überhaupt zur Frist so kurz vor der Ausschuss–Sitzung kam, erläutert die städtische Pressesprecherin Judith Maier: „Die Landesempfehlungen werden in der Regel im Mai veröffentlicht.“ Um den Elternbeiräten Zeit zu geben, sei eine Frist von etwa einem Monat festgesetzt worden.

Um die Gebührenanpassung mit Start des Kindergartenjahrs im September umsetzen zu können, muss der Gemeinderat indes vor der Sommerpause abstimmen, ebenso der vorgeschaltete Verwaltungsausschuss. Maier: „Aufgrund der Sitzungsterminierung mussten die Sitzungsvorlagen Mitte Juni versandt werden.“

Höhe des Termindrucks war Eltern nicht bewusst

Was den Eltern aufstößt ist, dass ihnen nicht der Eindruck vermittelt worden sei, dass hier ein so hoher Termindruck bestehe. Als Beispiel führen Teubner und Fischerkeller eine Sitzung des zuständigen Fachbereichs der Stadtverwaltung mit Elternvertretern am 22. Juni an. Das Thema Gebühren sei zwar kurz aufgekommen, aber eben nur als einer von mehreren Punkten und mit Verweis auf die Stellungnahmen.

Am gleichen Tag trat später auch der Ausschuss für Jugend, Schulen und Kindergärten (AJSK) zusammen. Und da ging es auch vorbereitend ums Thema Gebühren. Carmen Fischerkeller: „Hätte ich das gewusst, hätte ich beim Treffen am 22. Juni ganz anders reagiert.“

Information kam teilweise sehr spät, sagen Eltern

Fischerkeller und Teubner fragen sich zudem, warum die Stadtverwaltung die Elternbeiräte nicht direkt informiert hat. Der Kommunikationsweg lief über die Leitungen der Kindertagesstätten. Hier sei die Geschwindigkeit aber sehr unterschiedlich gewesen, von sofort über später bis gar nicht: „Wir haben nicht den Eindruck, dass das in der Tiefe ernst genommen wurde.“

Die Gesamtkosten für die Kitas in Tettnang liegen laut Stadt bei rund 11,1 Millionen Euro. Davon trägt die Stadt nach eigener Aussage rund 6,2 Millionen Euro. (Foto: dpa/Julian Stratenschulte )

Im Gespräch äußert Stadtsprecherin Judith Maier auf die Frage, warum die Elternbeiräte nicht direkt von der Verwaltung informiert worden sind, dass die Kitas selbst natürlich häufiger mit den Gremien zu tun hätten, die Stellungnahme (die man sehr ernst nehme, Maier) aber nur einmal im Jahr angefragt werde.

Seit Juli gibt es wieder einen Gesamtelternbeirat

Da es immer wieder auch Veränderungen in den Gremien vor Ort gebe, sei die Weiterleitung über die Kitas zielführender als der Versuch, die Daten im Rathaus zusätzlich noch einmal auf dem aktuellsten Stand zu halten. Und mit der KiKom–App erreiche man nur die Eltern der städtischen Einrichtungen, nicht aber der anderen Träger.

Es habe in der fraglichen Zeit auch keinen formell eingesetzten Gesamtelternbeirat (GEB) gegeben. In der Tat war der Mitte Juli neu gegründet worden. Das Gremium kann allerdings nur die Beiräte der einzelnen Kitas vertreten, die dem Gesamtelternbeirat formal beitreten. Auch wenn es im Vorfeld bereits administrative Vertreter gab, waren diese im Juni noch nicht offiziell tätig. Den sieht die Stadt jetzt auch als Ansprechpartner.

Eltern: Betreuungssituation hat sich verschlechtert

Inhaltlich geht es den Elternbeiräten im Kern darum, dass es mit Blick auf die Verschlechterung der Betreuungssituation eine Diskrepanz gebe, wenn dann die Gebühren erhöht würden. Hierzu äußert Maier, dass die Elternbeiträge angepasst würden, wenn etwa Bausteinreduzierungen mehr als einen Monat andauern würden.

In allen Kitas würde im Rahmen des Möglichen ein qualitativ hochwertiges Angebot aufrechterhalten. Aber es sei auch klar, dass aufgrund des Personalmangels „nicht immer alle gewohnten und gewollten Standards aufrecht erhalten werden können“.

Frage nach den Berechnungsgrundlagen

Teubner und Fischerkeller äußern, dass sie die Berechnungsgrundlage der Erhöhung nicht nachvollziehen können. Zum einen, weil es die Ausfälle gebe, zum anderen, weil die Zahlen als solche nicht nachvollziehbar seien. Zumindest hätte die Verwaltung die Frage der Deckung der Kosten durch Beiträge nicht beantworten können.

Ein Normalverdiener muss sich schon überlegen, ob er es sich leisten kann, sein Kind in die frühkindliche Erziehung zu bringen. Ralph Teubner

Der Vorschlag der kommunalen Landesverbände liegt bei einem Deckungsgrad von 20 Prozent durch Elternbeiträge. In Tettnang schaut es hier so aus, dass der Anteil der an den Gesamtkosten zwischen fünf und sieben Prozent geschwankt ist — so die Stadt auf Nachfrage.

So setzen sich die Kosten bei der Stadt zusammen

Die Gesamtkosten lagen im Jahr 2022 bei 11,1 Millionen Euro (inklusive Abschreibungen). Etwa 6,2 Millionen Euro der Kosten trug im Jahr 2022 die Stadt, weitere rund 3,7 Millionen Euro kamen durch Zuschüsse des Landes in die Stadtkasse. Die Eltern zahlten Gebühren in Höhe von rund 871.000 Euro. Allerdings werden die reellen Einnahmen laut Stadt wohl nur bei 630.000 Euro liegen, weil Personalkapazitäten im Kita–Bereich gefehlt hatten.

Mit der geplanten Steigerung der Kita–Gebühren nach dem jetzigen Vorschlag würden in Summe 34.000 Euro mehr vonseiten der Eltern eingezahlt — was einer Steigerung von 3,9 Prozentpunkten entsprechen würde. Hier weist Ralph Teubner darauf hin, dass die Gebühren für die Familien aber schon jetzt sehr hoch seien: „Ein Normalverdiener muss sich schon überlegen, ob er es sich leisten kann, sein Kind in die frühkindliche Erziehung zu bringen.“

Eltern: Gutes Zeichen, dass Thema noch mal angeschaut wird

Vor dem Hintergrund der Informationspanne sagt Teubner jedenfalls : „Wir freuen uns außerordentlich über die Entscheidung des Verwaltungsausschusses.“ Es sei ein gutes Zeichen, dass das jetzt nach der Sommerpause noch mal angeschaut werde.