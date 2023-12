Singen und spielen zum Advent

Zehn Jahre ist es her, dass Simone Häusler, die stellvertretende Leiterin der Tettnanger Musikschule und bekannte Harfenspielerin, vom Initiator Siegfried Obert die beliebten Abende mit adventlicher Volksmusik übernommen und weitergeführt hat. Damals hat man noch die adventliche Atmosphäre an heimelig geschmückten Tischen vermisst, doch nach der Schließung des Krone-Saals waren auch Hopfengut und Hotel Ritter nur vorübergehende Bleiben. Dankbar war man daher über das neue Konzept, mit dem Simone Häusler seit 2013 - bis auf zwei Jahre Corona-Pause - den Rittersaal füllt. Auch ihr Programm ist längst eine liebgewordene Tradition geworden.

Bei Jutta Kerber im legendären Allgäuer Kerber-Ensemble hat sie die alpenländische Volksmusik kennen und lieben gelernt. Dort hat sie selber mitgespielt und auch den Musikfreund gefunden, den sie seither aus Fischen im Allgäu nach Tettnang lockt: Josef Althaus mit seinem eigenen Ensemble, der Familienmusik und dem Familiengesang Althaus: Vater Josef, Mutter Angelika und ihre drei Töchter Maria, Christina und Katharina, beim ersten Mal 20, 18 und 15, sowie Schwester Susi Bandey mit Sohn Philipp am Bass. Inzwischen ist Maria Ingenieurin in München, Christina Ärztin in Regensburg und Katharina, die Musik studiert hat, Referendarin in Weilheim und Cousin Philipp Ingenieur wie sein Onkel Josef. Bis auf Maria, die sich nicht freimachen konnte, sind sie alle wieder dabei gewesen, zusammen mit Mutter Angelika, die letztes Jahr krankheitshalber fehlen musste. Und wieder haben sie mit ihrem Gesang ebenso wie mit ihren Instrumenten verzaubert: mit Geigen, Viola, Harfe und Akkordeon, mit Zither, Hackbrett und Schweizer Örgeli. Mit wunderbar harmonischen Stimmen sangen sie als Familiengesang Althaus stimmungsvolle Advents- und Weihnachtslieder aus dem Allgäu, aus Tirol und Vorarlberg und der Steiermark. Und als Familienmusik spielten sie Ländler und temperamentvolle Walzer und Polkas, wanderten auch über die Allgäuer Heimat hinaus zum rasanten ungarischen Csárdás.

Zum adventlichen Abend im Rittersaal gehören ebenso die Harfen. Da ist Simone Häusler im Duo mit einer Schülerin - diesmal hat Vera Witt die ehemalige Schülerin Samira Nowarra abgelöst und bildet nun mit Simone Häusler das Ensemble „Encantar“, zu deutsch „Verzaubern“, und das tun die Harfen mit ihren wunderbaren Weisen. Schon letztes Jahr hatte die Familienmusik Althaus auf ihre Tochter Maria an der Harfe verzichten müssen und dafür die langjährige Freundin der Familie, Konstanze Kraus, Musikschulleiterin in Memmingen, mitgebracht. Simone Häusler hat die Chance ergriffen, mit Konstanze Kraus zusammen im Trio zu spielen - neben Stücken von Jutta Kerber auch eine andächtige weihnachtliche Weise aus Irland. Nicht nur den Zuhörern, sondern den drei Spielerinnen hat das solche Freude gemacht, dass sie beschlossen haben, auch weiterhin als Trio aufzutreten.

Nicht fehlen durften auch die weihnachtlichen Erzählungen, die viele Jahre lang Siegfried Obert ausgewählt und gelesen hat. Schon während seiner Krankheit hatte er seine Tochter Edith Šakota gebeten, für ihn zu lesen. Nach seinem Tod führt sie diese Aufgabe gerne weiter und hat mit Fabian Vogts „Mut!“ und Rainer Haaks „Der Löwe an der Krippe“ auch sehr zu Herzen gehende neue Erzählungen ausgewählt. Und wieder war da Siegfried Oberts „Schwäbische Weihnachtsgeschichte frei nach Lukas“, die unbedingt zu diesem Abend gehört, ebenso wie der Andachtsjodler, mit dem die Sänger und Musiker sich verabschieden und die Zuhörer zum Mitsingen einladen.