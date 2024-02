Singen und Musizieren

Die städtische Musikschule Tettnang öffnet am Samstag, 2. März, ihre Türen zu einem Tag der offenen Tür. Von 13 bis 16 Uhr lautet das Motto in den Musikschulräumen „Hier tanzt der Bär“.

Im Pavillon finden um 14 und 15 Uhr kleine Aufführungen mit den Jüngsten zu diesem Thema statt. Drumherum besteht für alle Besucher die Gelegenheit, sich bis circa 16 Uhr über alle möglichen Blas-, Streich-, Zupf-, Tasten- und Percussion-Instrumente, sowie die Angebote des Popular- und Vokalbereichs zu informieren, gerne auch mal verschiedene Wunschinstrumente kostenlos und unverbindlich zu „schnuppern“ und sich dabei von den professionell ausgebildeten Lehrkräften individuell beraten zu lassen.

Am Sonntag, 3. März, findet um 11 Uhr im Rittersaal des Neuen Schlosses Tettnang dann die nächste, interessante Jubiläumsveranstaltung statt. Es heißt „Vorhang auf“ für eine abwechslungsreiche Klaviermatinee. Verschiedene Schülerinnen und Schüler aus der Klavierklasse Jürgen Jakob, die teilweise schon sehr erfolgreich am Wettbewerb „Jugend musiziert“ teilgenommen haben, musizieren Werke für Klavier zu vier Händen an einem und zwei Klavieren. Der Eintritt ist frei. Es gibt eine Kollekte zur Deckung der Unkosten. Für alle Freunde der schwarz-weißen Tasten ein „Muss“.

