SGA-Trainer tritt trotz Sieg auf die Euphoriebremse

Die zweite Frauenmannschaft der SG Argental hat das Spitzenspiel gegen ihren bis dato ärgsten Verfolger in der Handball-Bezirksklasse für sich entschieden. Gegen die ersatzgeschwächte SG Ailingen-Tannau II gewann der alte und neue Tabellenführer mit 26:19 (12:9).

Als die Begegnung in der Carl-Gührer-Halle abgepfiffen war, kamen die Spielerinnen der SG Argental II im Jubelkreis zusammen und sangen „Spitzenreiter, Spitzenreiter ‐ hey, hey!“. Und ‐ na klar ‐ das dazugehörige Siegerinnen-Selfie für die Social-Media-Kanäle folgte prompt. Gerade noch schaffte es Trainer Damir Turnadzic, der noch am Kampfgericht zu tun hatte, aufs Foto. Ein zufriedenes Lächeln, eine geballte Faust und erst einmal Durchatmen nach dem fünften Sieg im fünften Saisonspiel.

Nüchterne Zusammenfassung des Trainers

Doch von einer möglichen Aufstiegseuphorie war beim SGA-Trainer nicht wirklich etwas zu spüren: „Wir freuen uns über den Sieg, auch weil solche Derbys immer auch etwas ganz Besonderes sind. Sicherlich waren beide Teams abermals in einer anderen Besetzung unterwegs. Aber das ist normal für zweite Mannschaften, wo man eigentlich immer nur von Spiel zu Spiel schaut. Sicherlich hätten wir nichts gegen eine Topplatzierung, aber die Saison ist noch sehr lange.“

Dass bei beiden Teams zu Beginn Vieles nicht wie gewünscht klappte, war kaum zu übersehen. So manches Zuspiel geriet etwas zu ungenau, die Laufwege passten nicht immer und einige Würfe waren nicht wirklich gut vorbereitet. Dennoch marschierte die SGA-Reserve zunächst vorneweg und führte nach zehn Minuten mit 7:2. Mit zunehmender Spieldauer hatte sich Ailingen-Tannau aber gefangen und besser auf den gegnerischen Angriff eingestellt ‐ zur Pause stand es 12:9 für die Gastgeberinnen.

Aushilfstrainerin will bald wieder spielen

Diese erwischten nach dem Seitenwechsel mit der aushelfenden Rückraumspielerin Katharina Stellmacher auch den besseren Start und hatten die bessere Abschlussqualität. Zudem machte die SGA-Defensive den gefestigteren Eindruck, was auch daran lag, dass man in den Schlussminuten den Vorteil des größeren Kaders voll ausspielen konnte. Die SG Argental II konnte mehr durchrotieren als Ailingen-Tannau, das im Derby von Clarissa Steinmeier trainiert wurde, da Andrea Vogel privat verhindert war. „Es ist Vieles zusammengekommen in diesem Spiel. Und in Bestbesetzung waren wir auch nicht, weil beispielsweise auch unsere beste Torschützin gefehlt hat. Hätten wir uns weniger technische Fehler geleistet, wäre mehr drin gewesen für uns. Am Ende ist uns leider die Puste ausgegangen“, sagte Steinmeier nach der 19:26-Niederlage. Ihrem Team war in den letzten sechs Minuten kein Treffer mehr gelungen. Ob sich die langjährige Stammkraft der TSG Ailingen eine Zukunft als Trainerin vorstellen kann, ist momentan eher unwahrscheinlich. „Ich bin im Training und möchte zur Rückrunde eigentlich wieder einsteigen.“

SGA II: Hess; Probst (6/3), Dreher (4), Jäckel (4), Brugger (3), Y. Völkle (3), Stellmacher (2), Ruetz (2), Stellbauer (1), Dingler (1), Klotz, V. Völkle, Lehmann, Günthör ‐ Ailingen-Tannau II: Christ, Saioud; Schätzle (8/5), A. Meschenmoser (4), R. Meschenmoser (3), Michel (2), Schupp (1), Kreft (1), Lorch, Looser, Sauerborn.