SGA-Handballerinnen gelingt erfolgreiche Rückkehr nach langer Pause

Mit einem verdienten 31:25-Heimerfolg haben sich die Landesliga-Handballerinnen der SG Argental aus einer monatelangen Spielpause zurückgemeldet. Die letzte Partie hatte die SGA am 25. November bestritten. Dabei lief gegen einen stark aufspielenden TSV Heiningen II aus SGA-Sicht nicht alles wie geplant. Aber es reichte.

Als die Handballerinnen der SG Argental mit ihrem Trainer Frank Beccara und Betreuerin Hanna Tauch am Samstagabend im Jubelkreis zusammenkamen, war die Freude nicht zu übersehen. Soeben hatten die Gastgeberinnen den TSV Heiningen in einer temporeichen Landesliga-Partie mit 31:25 geschlagen. Und das alles andere als unverdient. „Oh wie ist das schön, oh wie ist das schön...“, sangen die Gastgeberinnen und tanzten ausgelassen.

Die einzige Torhüterin ist von Beginn an wach

Die abgefallene Spannung war erkennbar. Schließlich wusste niemand so recht, wie schnell das Team um Mannschaftskapitänin Milena Kunz wieder in seinen Rhythmus findet. Zudem stand in Anika Sepp nur eine etatmäßige Torhüterin zur Verfügung. Die war allerdings von Beginn an wach. Im Angriff schlich sich, trotz einer 3:1-Führung nach sechs Minuten, dagegen noch so manche Ungenauigkeit im Spielaufbau ein. Es war eben eine ganz lange Pause für die „Hummeln aus dem Argental“.

Die Gäste aus Heiningen, Aufsteiger in der Landesliga, versteckten sich nicht. Sie glichen im weiteren Spielverlauf nicht nur aus (5:5, 14.), sondern erspielten sich sogar leichte Vorteile. Der TSV lag fortan stets mit ein bis zwei Treffern Differenz vorne, musste aber zur Pause den 13:13-Ausgleich hinnehmen.

Die ersten gelungenen Aktionen der zweiten Hälfte gingen dann aber auf das Konto der Heimmannschaft. Die hielt das Tempo hoch, erhöhte die Passgenauigkeit und schloss genauer ab. Und das auch, weil sich Heiningen in dieser Phase seine einzige Hinausstellung im gesamten Spielverlauf erlaubte - 17:15 für Argental (35.). Wenige Minuten später war die Begegnung jedoch erneut ausgeglichen. So mancher überhastete Abschluss und eine Zeitstrafe gegen Saskia Fimpel ließen die TSV-Handballerinnen abermals verkürzen und zum 20:20 ausgleichen (41.).

Treffer aus dem Rückraum und am Kreis

Wer nun allerdings mit der in diesen Minuten oft schon gesehenen Schwächephase der SGA rechnete, wurde eines Besseren belehrt. In schönster Regelmäßigkeit trafen Amela Celahmetovic aus dem Rückraum sowie Marie Dollmann am Kreis und brachten die SG Argental schließlich auf die Siegerstraße. In der Schlussphase zeigte Selina Brentel im Torabschluss keine Nerven - 29:24 (56.). Dass Spielmacherin Saskia Fimpel nach ihrer dritten Zeitstrafe mit der Roten Karte auf die Tribüne geschickt wurde, fiel nicht mehr wirklich ins Gewicht. Sie fieberte von dort aus mit und reckte kurz darauf die Arme nach oben - 31:25, Spielende.

Am Samstag kommt die TSG Ehingen nach Tettnang

Dank des vierten Saisonsieges verschafften sich die SGA-Handballerinnen ein etwas größeres Polster auf die hinteren Ränge. Zudem geht man mit dem Ziel nachlegen ins nächste Heimspiel, das am Samstag (20 Uhr) in der Carl-Gührer-Halle angepfiffen wird. Gegnerinnen am Tettnanger Manzenberg ist die momentan auf Tabellenplatz acht liegende TSG Ehingen. „Dieses Spiel war aus meiner Sicht eine absolute Berg- und Talfahrt. Und das, obwohl wir in der ersten Hälfte gut verteidigt haben. Dennoch haben wir uns zu viele leichte Fehler erlaubt“, bilanzierte Frank Beccara. „Wir waren zwar die bessere Mannschaft, gewinnen aber einen Tick zu hoch. Ich hatte den Eindruck, dass wir etwas nervös waren. Aber die zweiten 30 Minuten haben mir gefallen.“

Und nicht nur ihm, denn die treuesten SGA-Fans sangen sich in einer gut besetzten Halle nicht nur die Kehle aus dem Leib, sondern wollen auch am kommenden Wochenende wieder feiern.

SGA: Sepp; Dollmann (8/1), Celahmetovic (7), Fimpel (4), Brentel (4/1), Bohner (3), Krebs (2), Kozok (1), Kunz (1), E. Brugger (1), Jäger, Liss, Diemer.