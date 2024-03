SG Argental vor drittem Heimspiel in Folge

Das Osterwochenende ist im Handball für das Final Four im Bezirkspokal geblockt. In der Großsporthalle in Weingarten werden am Samstag und Sonntag sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen die Sieger gesucht - der heimische TV Weingarten hat dabei die Chance auf zwei Titel. Doch nicht alle anderen Mannschaften aus der Region haben spielfrei. Die SG Argental hat ein Heimspiel in der Frauen-Landesliga. In der Carl-Gührer-Halle in Tettnang erwartet das Team von Trainer Frank Beccara am Samstagabend um 19.30 Uhr die SG Lauterstein/Treffelhausen/Böhmenkirch (LTB).

Für die SGA-Handballerinnen ist es das dritte Heimspiel in Folge. Die Aufgaben gegen die Kellerkinder SG Burlafingen/Ulm (35:27) und HSG Oberkochen/Königsbronn (35:24) löste Argental souverän. Mit der drittplatzierten SG LTB wartet auf den Fünften eine größere Herausforderung.