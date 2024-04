SG Argental kassiert Ausgleich mit der Schlusssirene

Die Landesliga-Handballerinnen der SG Argental haben sich am vergangenen Samstag einen Punkt erspielt. Im Heimspiel gegen die SG Lauterstein/Treffelhausen/Böhmenkirch (LTB) hieß es 28:28 (11:14)-Unentschieden.

Schwieriger Start ins Spiel

„Aus meiner Sicht können wir mit dem Ergebnis zufrieden sein“, sagte Argentals Mannschaftskapitänin Milena Kunz. „Wir haben in der ersten Halbzeit nicht so richtig ins Spiel gefunden und uns unheimlich viele technische Fehler im Angriff erlaubt. Da haben wir es nicht geschafft, uns zu belohnen.“ Beleg dieser zutreffenden Analyse der vierfachen Torschützin im SGA-Trikot mit der Nummer sieben war ein 0:2-Rückstand zu Beginn. Und die Tatsache, dass die Gastgeberinnen zwar das Blatt wendeten (5:3, 15.), dann aber wieder ins Hintertreffen gerieten. 7:10 hieß es aus Sicht der Mannschaft von SGA-Coach Frank Beccara in der 23. Minute. Zwar wusste der Tabellenfünfte am Tettnanger Manzenberg mit einer ordentlichen Abwehrarbeit zu überzeugen, doch die Offensive kam nicht so richtig in die Gänge. Resultat war ein 11:14-Pausenrückstand gegen die als Tabellendritter angereiste SG LTB.

Als der zweite Abschnitt zehn Minuten alt war, hatten sich die SGA-Handballerinnen rangekämpft (16:16, 40.). Jetzt waren die Gastgeberinnen im Spiel angekommen und ließen sich nicht mehr abschütteln. Nach dem 22:21-Führungstreffer durch Kunz nahm die SG LTB eine Auszeit (51.). Die Crunchtime entwickelte sich zur Nervenschlacht für alle Beteiligten. Sowohl auf dem Feld als auch am Spielfeldrand und auf der Tribüne nahm die Anspannung weiter zu. Argental legte vor, die SG LTB zog nach. Als Marie Dollmann 39 Sekunden vor dem Ende das 28:27 markierte, war der nächste Heimerfolg zum Greifen nah. Doch der Gegner hatte noch ein letztes Timeout übrig. Als die Uhr runtertickte und die Schlusssirene ertönte, gab es schließlich noch einen Strafwurf für die Gäste. Den verwandelte die insgesamt siebenfache Torschützin Helena Dommer zum 28:28-Endstand.

In der zweiten Halbzeit sind wir wie ausgewechselt aufgetreten. Milena Kunz

„In der zweiten Halbzeit sind wir wie ausgewechselt aufgetreten, sind aber vom Unentschieden leider nie so richtig weggekommen“, erklärte SGA-Kapitänin Kunz, die nach der Pause „ein gutes Handballspiel von beiden Seiten“ sah. „Über den gesamten Spielverlauf hinweggesehen, war das eine gerechte Punkteteilung.“

Den kleinen Aufschwung, den favorisierten Gegnerinnen einen Zähler abgenommen zu haben, wolle die SGA nun ins nächste Heimspiel mitnehmen. Das findet bereits am kommenden Samstag statt, wenn ab 20 Uhr der viertplatzierte SC Vöhringen in die Carl-Gührer-Halle in Tettnang kommt.

Für die SG Argental spielten: Sepp, Wortmann (beide Tor); Kunz (4 Tore, 1 Siebenmeter/kein Tor), Celahmetovic (6), Brugger (4), Brentel (4), Dollmann (3, 2/2), Fimpel (2), Kozok (2), Jäger (1), Bohner (1), Diemer (1), Krebs, Liss.