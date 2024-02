SG Argental ist auf Wiedergutmachung aus

Viel Zeit, sich über die knappe 30:33-Niederlage gegen die TSG Ehingen-Donau zu ärgern, ist den Landesliga-Handballerinnen der SG Argental nicht geblieben. Schon am Sonntag steht die nächste Aufgabe an - diesmal auswärts. Und auch die SG Ailingen-Tannau darf nach der Spielabsage am vorigen Wochenende wieder ran.

Wenn die erste Frauenmannschaft der SG Argental am Sonntag um 17 Uhr als derzeitiger Siebter beim Tabellenzweiten TSG Schnaitheim antritt, sollte man eine Favoritenrolle klar ausmachen können.

Aber, und das hat der bisherige Saisonverlauf in Staffel IV der Landesliga Württemberg schon mehrfach gezeigt, es setzt sich nicht immer das besser positionierte Team durch. Erst in der Vorwoche mussten das die SGA-Handballerinnen am eigenen Leib erfahren.

Die TSG Ehingen-Donau reiste als schlechter platzierte Mannschaft an den Tettnanger Manzenberg, nahm aber nach dem 33:30 beide Zähler mit zurück an die Donau. Die Gastgeberinnen hatten den wurfgewaltigen Rückraum der TSG einfach nicht in den Griff bekommen.

Der Gegner hat erst eine Niederlage erlitten

Bis auf die HSG Bargau-Bettringen, die noch keine einzige Begegnung verloren hat, musste schon jedes andere Team den Gegnerinnen gratulieren. Schnaitheim allerdings erst einmal. Ansonsten tritt die TSG recht souverän auf.

Die Heimniederlage gegen Ehingen ist bereits Schnee von gestern, wenn Spielmacherin Saskia Fimpel sagt: „Wir gehen erhobenen Hauptes ins Spiel. Aber ich erwarte eine schwere und hart umkämpfte Aufgabe.

Die bittere Niederlage aus der Vorwoche sollten wir abhaken. Falls wir unser Können mit einem temporeichen Angriffsspiel und einer gut zusammenarbeitenden Abwehr zeigen, bin ich zuversichtlich. Denn dann sollten wir auf alle Fälle eine Chance haben.“ Für die SGA-Frauen geht es vor allem darum, dem eigenen Können zu vertrauen.

Nachdem das geplante Bezirksliga-Duell vom Gegner HC Hohenems am vergangenen Wochenende kurzfristig abgesagt worden war, fuhren SG-Trainerin Andrea Vogel und ein Großteil ihrer Mannschaft nach Tettnang, um sich die Landesliga-Partie zwischen der SG Argental I und der TSG Ehingen-Donau anzuschauen.

Spielrhythmus wird entscheidend sein

Ob sich Ailingen-Tannau etwas abschauen konnte, ist dem Autor nicht bekannt. Aber wie die SG-Handballerinnen am Sonntag um 14.30 Uhr in der Sporthalle der Realschule Muthenhölzle gegen Ludwigsfeld bestehen möchten, erklärt Andrea Vogel wie folgt: „Es wird darauf ankommen, dass wir schnell in unseren Spielrhythmus finden. Das Hinspiel haben wir dank einer tollen Mannschaftsleistung und einer aggressiven Abwehr gewonnen. Aber ich denke auch, dass das Thema Harz bei einem schwer einzuschätzenden Gegner eine Rolle spielt.“ Dennoch habe man das Ziel, beide Punkte mitzunehmen, so Vogel.