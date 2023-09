SG Argental glückt ein klarer Auswärtssieg

Trotz eines dezimierten Kaders ist den Landesliga-Handballerinnen der SG Argental ein erfolgreicher Saisonstart gelungen. 33:18 (16:10) hieß es am Sonntag unter dem Strich für die Mannschaft des neuen Trainers Frank Beccara bei der HSG Oberkochen-Königsbronn, der man nach dem Pausentee gerade einmal noch acht Treffer gestattete.

„Das war ein Spiel, das meinem jungen und neu formierten Team die nötige Sicherheit und Auftrieb geben wird“, analysierte SGA-Trainer Beccara nach 60 relativ einseitigen Minuten mit einem breiten Grinsen im Gesicht. Seine Mannschaft stellte sich passgenau auf das gegnerische Angriffsspiel ein und konnte sich darüber hinaus auf Torfrau Anika Sepp verlassen. Sie hielt nicht nur einige Würfe und Abpraller fest, sondern wurde zudem von der gut organisierten Defensive um Marie Dollmann ‐ zugleich die beste Argentaler Torschützin ‐ glänzend unterstützt.

Bei der Chancenverwertung ist noch Luft nach oben

Obwohl die Gastgeberinnen nicht aufsteckten und sogar die Abwehr umstellten, war an diesem Tag gegen die „Hummeln aus dem Argental“ nichts zu holen. Kurzfristig wurde das Team von Torgarantin Dalin Kozok unterstützt. „Wir werden trotz des klaren Erfolges weiter hart an uns arbeiten, da insbesondere die Chancenverwertung noch etwas besser hätte sein können“, fand Argentals Coach Beccara dann doch noch ein Haar in der Suppe des ansonsten starken SGA-Auftritts.

Ebenfalls mit einem Sieg in die Saison startete die zweite Mannschaft in der Bezirksklasse. In der Carl-Gührer-Halle in Tettnang gelang der SGA II am Samstag ein 28:17 (13:6)-Erfolg gegen die HSG Illertal.

Für die SG Argental spielten: Heineck, Sepp (Tor); Dollmann (6 Tore, 4 Siebenmeter/3 Tore), Brugger (5, 1/0), Kozok (4), Celahmetovic (4), Brentel (4), Bohner (4), Fimpel (3), Krebs (3), Jäger.