SG Argental gewinnt schon wieder auswärts

Es ist nicht leicht, fast nur mit Auswärtsspielen in die Saison zu starten. Die Handballerinnen der SG Argental müssen diese Herausforderung momentan in der Landesliga meistern. Und die Mannschaft, die in den vergangenen Jahren in der Fremde ihre Schwierigkeiten hatte, macht es bislang erstaunlich gut. Im fünften Auswärtsspiel der laufenden Spielzeit gelang am Samstagabend schon der dritte Sieg. Beim Schlusslicht SG Burlafingen/Ulm setzte sich Argental mit 30:26 (15:13) durch.

Auf Augenhöhe bis zur 53. Minute

Hervorzuheben sind zwei Spielerinnen. Saskia Fimpel, die elf Tore beisteuerte und erfolgreich die Verantwortung vom Punkt übernahm ‐ sie vergab nur einen der sieben Siebenmeter. Stark unterwegs war auch Emma Brugger mit acht Treffern aus dem Spiel heraus. Bis zur 53. Minute stand es 23:23. Argental hatte allerdings den längeren Atem. Marie Dollmann (54., 55.), Brugger (55.) und Fimpel (56.) brachten die Gäste vom Bodensee deutlich in Führung und legten damit den Grundstein zum nächsten Erfolg.

Die SGA steht momentan auf Rang zwei und gastiert am kommenden Samstag bei der SG Lauterstein/Treffelhausen/Böhmenkirch. Anwurf in der Kreuzberghalle in Lauterstein-Nenningen ist um 15.15 Uhr.

Für die SG Argental spielten: Sepp (Tor); Fimpel (11 Tore, 7 Siebenmeter/6 Tore), Jäger, Kunz, Brugger (8), Celahmetovic (3), Krebs (2), Brentel (3), Liss, Diemer, Dollmann (3).