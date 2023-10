SG Argental erwartet den Tabellenführer

Spitzenspiel für die SG Argental: Gleich beim ersten Heimauftritt der laufenden Hallenrunde 2023/2024 bekommt es die Mannschaft von Trainer Frank Beccara mit dem aktuellen Landesliga-Tabellenführer zu tun, wenn die TSG Schnaitheim am Samstag ab 20 Uhr in der Tettnanger Carl-Gührer-Halle zu Gast sein wird.

„Unser Team ist trotz einiger personeller Veränderungen schon sehr gefestigt. Man sieht aktuell, dass auch die Spielerinnen, die in der Vergangenheit vielleicht etwas weniger Spielanteile hatten, überzeugen können. Diese Entwicklung wollen wir im ersten Heimspiel fortsetzen“, betont Beccara, der am Wochenende auch wieder auf Spielmacherin Saskia Fimpel und Kapitänin Milena Kunz zurückgreifen kann. Lediglich Torfrau Anika Sepp wird aus beruflichen Gründen fehlen. „Wir gehen quasi mit einem vollen Kader ins Spiel“, freut sich Beccara.

Begeistert über die bisherige Auswärtsbilanz

Eines, das mit Sicherheit nicht einfach wird. Denn mit Schnaitheim ist der momentane Spitzenreiter am Tettnanger Manzenberg zu Gast. Drei Spiele, drei Siege ‐ das ist die makellose Bilanz des kommenden Gegners. Die SGA ist aber vorsichtig optimistisch, da das Team auswärts so gut performt hat. „Wir haben jetzt schon mehr Punkte in fremden Hallen gesammelt als in der Vorsaison“, rechnet Beccara vor. Und auch der Vorstand ist mit Rang zwei und der Momentaufnahme zufrieden: „Die Mädels haben in vier Auswärtsspielen starke fünf Punkte geholt. Das finde ich schon sensationell“, sagt Corina Günthör, Abteilungsleiterin der Handballerinnen in der Sportgemeinschaft Argental. „Ich freue mich, dass für uns nun endlich der erste Heimspieltag ansteht. Ich glaube an die Mannschaft, wenn man bedenkt, dass sie auswärts schon so überzeugen konnte. Es wäre schön, wenn sich alle Zuschauer so auf uns freuen, wie wir uns auf sie.“

Vorher ist in der Bezirksklasse noch die Zweite gegen die MTG Wangen II (18 Uhr) und die eine oder andere Jugendmannschaft der SGA im Einsatz. Umrahmt wird der erste größere Heimspieltag ab 14 Uhr von einer Party mit dem Motto „Holy Aperoly“.