SG Argental beendet Auswärtsspiel-Reihe mit Sieg

Mit dem zweiten Saisonsieg hat die erste Frauenmannschaft der SG Argental ihre Auswärtsspiel-Reihe in der Handball-Landesliga Württemberg beendet. 25:24 (14:13) bei der TSG Ehingen hieß es für die Mannschaft von Trainer Frank Beccara, die nun mit noch größerer Vorfreude ins erste Heimspiel der laufenden Hallenrunde am Samstag gegen die TSG Schnaitheim (Samstag, 21. Oktober, 20 Uhr). Möglicherweise ist dann Saskia Fimpel auch wieder mit dabei.

Die beiden Leas lösen es hervorragend

Dabei sah es im Ehinger Längenfeld zunächst nicht wirklich danach aus, als würden die Argentaler Handballerinnen mit einem doppelten Punktgewinn abreisen. Angeführt und gut eingestellt von der Prang-Familie ‐ Veronika im Tor, Hannah, Katharina und Maria im Feld sowie Jürgen an der Seitenlinie ‐ erwischte die TSG nicht nur den besseren Start (2:0 zu Beginn der vierten Spielminute), sondern baute den Vorsprung mit zunehmender Spieldauer sogar noch aus ‐ 10:6 (18.). Doch die Gäste, das zeichnete die junge Mannschaft aus, ließen sich nicht abschütteln. Angeführt von der insgesamt achtfachen Torschützin Emma Brugger und Amela Celahmetovic (fünf Treffer) verkürzte die SGA zum 13:14-Pausenrückstand. „Man hat das Fehlen von Spielmacherin Saskia Fimpel einfach bemerkt“, analysierte SGA-Coach Beccara. Aber die beiden Leas (Bohner und Jäger, Anm. d. Red.) haben das hervorragend gelöst und wachsen immer besser in ihre neue Rolle hinein.“

In der Pause sei seine Mannschaft wild entschlossen gewesen, es im zweiten Abschnitt besser zu machen, so Beccara. Aber es war zunächst nach wie vor die TSG, die sich Vorteile erspielte (21:18, 42.). Doch Argental kämpfte sich abermals heran und ließ sich in den Schlussminuten nicht mehr distanzieren. In dieser Phase gab Dorothea Diemer der SGA-Defensive zusätzliche Stabilität und vorne lief Brugger zur Hochform auf. 39 Sekunden vor dem Ende markierte sie den 25:24-Führungstreffer für die „Bumblebees“, die den letzten Angriff der Gastgeberinnen nach einer Auszeit unbeschadet überstanden.

Für die SG Argental spielten: Heineck, Sepp (Tor); Brugger (8 Tore, 2 Siebenmeter/1 Tor), Celahmetovic (5), Krebs (3), Brentel (3, 2/2), Bohner (2), Dollmann (2), Jäger (1), Liss (1), Diemer.