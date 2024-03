SG Ailingen-Tannau schlägt Lustenau

Mit dem achten Saisonsieg hat sich die SG Ailingen-Tannau in der Frauen-Bezirksliga auf Rang zwei hinter Spitzenreiter TV Weingarten festgesetzt. In der Sporthalle Ailingen schlugen die SG-Handballerinnen den HC Lustenau mit 30:28 (17:12).

Stefanie Bösch lässt den Anschlusstreffer liegen

Nach einer deutlichen Halbzeitführung kam am vergangenen Sonntag aber durchaus noch einmal Spannung in die Bude. Hätte die Lustenauerin Stefanie Bösch ihren Siebenmeter in der 56. Minute verwandelt, dann hätte es in der Carl-Gührer Halle in Tettnang nur noch 28:27 für die SG gestanden. Sie vergab aber und danach ließ Ailingen-Tannau auch nichts mehr anbrennen.

Für die SG Ailingen-Tannau spielten: Obert, Egger (beide Tor); Hörmann (10 Tore, 2 Siebenmeter/1 Tor), Schmollinger (4), Haberer (4), Sprenger (1), Divy (1), Traut (2), Pihlar (1, 1/0), Meschenmoser (1), Erol (6).