Wohl fast jeder Besucher des Tettnanger Städtlesmarkts kennt den beliebten Käse-Stand von Helmut „Helmi“ Schmid, an dem es neben ausgewählten Sennereiprodukten auch andere Leckereien gibt. Nun verabschiedet sich der fast 70-Jährige vom Städtlesmarkt. Doch er hat einen Nachfolger für seinen Stand gefunden - und auch er selbst hat Pläne.

„Die kannst du nehmen, der Bauer ist mein Nachbar“, lobt Helmi speziell geräucherte Hartwürste, den Rauchspeck oder die Bio-Kaminwurzn, die er an seinem Stand anbietet. Ebenso einen Spezialkäse überwiegend aus seiner Nachbarschaft im Bregenzer Wald oder Westallgäu und von einer besonderen Qualität. „Das soll wohl nach wie vor weitgehend so bleiben“, verspricht er bezüglich der Zukunft seines Marktstandes.

Von Anfang an mit dabei

Doch er selbst will sich daraus nun zurückziehen. Am kommenden Samstag und in 14 Tagen sei er letztmalig noch mit dabei. Das war er von Anfang an, sagt er mit gewissem Stolz, seit der Markteröffnung im Jahr 2000. „Am 1. Juli war das“, ist sich Helmi sicher. Wie es ihm damit gehe? „Irgendwann war es Zeit - und schließlich brauche ich auch die Folgezeit, um mein Buch endlich fertigzustellen.“

Wenn alles gut geht, könnte das im März soweit sein - oder halt noch ein bisschen länger, er arbeite schon einige Zeit daran. Das soll den Titel „Auf wilden Wegen durch Papua Neuguinea - ein authentisches Tagebuch“ tragen. Helmi hat die exotische Inselgruppe mehrfach und länger bereist, in den Jahren 2011, 2013 und 2023.

Er arbeite gerade noch an dem Abschnitt mit seinem umfassenden Lebenslauf. Als Häfler angefangen, dann Lindauer geworden, wie der Vater Goldschmied - alles weitere könne man dann ja nachlesen. Mit Sicherheit mache er auch mal einen Bücherverkauf mit Signierstunde auf dem Städtlesmarkt, kündigt er an. Seine Bestimmung hat er als Spezialist für Sennereiprodukte und Abenteurer gefunden, warum nicht auch als Autor.

Käsehändler und Bestattungs-Experte

Obwohl, da gibt es noch eine andere, etwas nachdenklichere Seite. Mit seiner Tochter Amelie hat Helmi eine Plattform mit besonderem Service für individuelle Bestattungszeremonien und Naturbestattungen weltweit auf die Beine gestellt. Die möchte er noch ein Weilchen als Familienbetrieb weiter führen.

Ob Himalaya oder Madagaskar, Afrika oder Indien, dort wird dann die Asche verstreut. Wo er selbst seine letzte Ruhe finden wird, das sei schon gebucht, sagt Helmi und schwärmt von der paradiesischen Bucht auf Madagaskar.

Thailand geht immer. Helmut „Helmi“ Schmid

Dorthin ziehe es ihn wohl nächstes Jahr wieder als Lebender, außerdem hat er mit Partnerin Vera weitere Reisen vor, schließlich kommt ein typischer Helmi-Satz: „Thailand geht immer.“ Vorläufig seien sie in heimischen Gefilden unterwegs - schließlich hätten sie eine „Uralt-Alphütte“ auf der sie sich regelmäßig aufhalten, für Skitouren, Bergwandern oder einfach nur so.

Das ist der Nachfolger für den Käsestand

Beim Thema Alpe kann Helmis Nachfolger, Fabian Winder, gut mitreden. Er ist im Bregenzer Wald zuhause. Das spricht für eine gewisse Kontinuität der Marktstand-Produkte von Sennereien, Almen, Kleinbetrieben und Bauernhöfen, wie bei Helmi, obwohl da noch Spielraum bleibe, meint er.

Denn er ist tatsächlich ein richtiger Sennbauer, mit seiner Sommeralpe bei Balderschwang und 30 Kühen. Daher kann er eigene Produkte anbieten.

In unterschiedlichen Reifestufen gibt es im Familienbetrieb Winder produzierten Bergkäse. Unterstützt wird er von seinen Eltern, teils auch bei den Produkten. Der 33-Jährige möchte weitgehend wie Helmi starten und kommt nun jeden ersten und dritten Samstag nach Tettnang. Der Senner sagt: „Wie’s dann im Laufe der Zeit nach der Startphase weiter geht, werden wir sehen.“

Auch künftig soll es Käse- und Wurstspezialitäten geben

Der Schwerpunkt soll bei hoher Handwerksqualität und natürlicher Herstellung bleiben, überwiegend aus eigener oder nachbarlicher Herstellung. Dazu soll es Kaminwurzen, Landjäger, Speck und Salami vom Hausmetzger Fink, Haus Bälser in Krumbach geben. Wegfallen werden wohl die Backwaren, bis auf von Mutter Winder produzierte Back-Spezialitäten nach Gelegenheit. Einen Hofladen gibt es nicht, aber auf der Alpe Oberbalderschwang wird in der Sommersaison auch bewirtet.

Er ist da doch mit recht großen Fußstapfen vorangegangen. Fabian Winder

Helmis Nachfolger Fabian ist übrigens nicht nur Senner, er ist auch ein echter Weltmeister im Sensenmähen. Dazu noch mit verschiedenen Titeln wie Landesmeister in Österreich und der Schweiz. Leider sei immer weniger Zeit fürs Training. Jedoch freue er sich auf die Markttage, auch wenn er ein wenig Respekt habe, denn: „Der Helmi ist da doch mit recht großen Fußstapfen vorangegangen.“

Eine Anzeige bei Ebay führte die beiden zusammen

Befragt, wie er an Fabian gekommen sei, hat Helmi freilich wieder eine besondere Geschichte parat. Bei der Nachfolgersuche hätten Anzeigen in Fachblättern wenig Erfolg gebracht - aber sein Aufruf bei Ebay-Kleinanzeigen habe sich als Glücksfall entpuppt. Fabian habe alles komplett übernommen, samt Gerätschaften und Zahlung eines Ablösegelds. Übereinstimmend bestätigen alter und neuer Betreiber: „Wir sind beide zufrieden, das sollen die Tettnanger Kunden dann hoffentlich auch sein.“

Mehr über Helmi und seine Bestattungsagentur gibt’s unter www.everNature.de