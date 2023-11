Schwäbischen Albverein wandert am Blausee bei Primisweiler

Die Ortsgruppe Tettnang des Schwäbischen Albvereins lädt Mitglieder und Gäste am Sonntag, 12. November, zu einer Wanderung im Allgäu am Blausee bei Primisweiler ein. Treffpunkt ist der Loretoparkplatz um 13.30 Uhr. Los geht es am Wanderparkplatz Blausee bei Primisweiler Richtung Rhein. Weiter geht es nach Hochbühl, vorbei an grünen Wiesen und einem idyllischen Weiher. Auf dem Weg nach Ettensweiler hat man eine fantastische Aussicht auf die Alpen und die hügelige Landschaft des Allgäus. Auf dem Rückweg wird noch einmal an Rhein vorbei gewandert zum Ausgangspunkt des Wanderparkplatzes Blausee. Die Dauer der Wanderung beträgt drei Stunden. Wanderführerin ist Angelika Prospero. Es werden Fahrgemeinschaften gebildet. Eine Einkehr ist vorgesehen. Bei schlechtem Wetter fällt die Wanderung aus.