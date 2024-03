Und es gibt sie doch. Auch wenn Tettnangs Bürgerbuch (Ausgabe 2022/23) wie seine Vorgänger keine Notiz von der Schützenstraße nimmt – es gibt sie. Sie zweigt von der Schlossstraße ab, lässt die Polizei links liegen und bietet dann Parkplätze zuhauf. Schließlich steuert sie auf das ehemalige Forstamt zu, in dem länger schon die Zulassungsstelle und neuerdings auch die Kita Forsthaus untergebracht sind.

All das gibt es in der Schützenstraße. Also letzteres in der Schützenstraße 5, wohin auch schon immer Post geliefert wurde. Zumindest nach dem Jahr 1931, als mehr als 20 Straßen in Tettnang umbenannt wurden - darunter die Schützenstraße.

Nur im Bürgerbuch kommt sie nicht vor. Da folgen bei den postalischen Adressen auf „Schübel“ und „Schulstraße“ nämlich der „Schwabenweg“ und „Schwanden“ - von der Schützenstraße keine Spur.

Ob es gar an der Leserlichkeit des Schildes liegt, dass... (Foto: Roland Weiß )

All das ist schwer erklärlich und schon gar nicht mit dem Ohrwurm, der sich beim Abfassen dieser Glosse in meinen Gehörgang geschmuggelt hat. „Where the streets have no name“, ein wunderbares Lied von U2. Nur: Der Vergleich hinkt. Die Straße hat ja einen Namen (“Schützenstraße“). Er muss nur noch ins nächste Bürgerbuch Eingang finden.