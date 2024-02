: Schüler der Schillerschule besuchten das Rathaus

So viele lebendige und wissbegierige Besucherinnen und Besucher hatte das Tettnanger Rathaus schon länger nicht mehr. Am Montag statteten 42 Schüler der dritten Klassen der Schillerschule der Stadtverwaltung einen Besuch ab und brachten allerlei Fragen mit.

Die Lehrerinnen der beiden dritten Klassen der Schillerschule hatten die Mädchen und Jungen bereits sehr gut auf den Rathausbesuch vorbereitet. Auf viele Fragen, die Verwaltung betreffend, wussten die Kinder bereits eine Antwort. Wissen wollten die Kinder aber noch viel mehr.

Den Ersten Beigeordnete, Gerd Schwarz, der in Vertretung der Bürgermeisterin die Schülerinnen und Schüler im Bürgermeisterbüro und im Sitzungssaal empfing, löcherten sie denn auch mit Fragen. „Wie sieht der Tagesablauf hier aus?“, „Macht die Bürgermeisterin auch was für Kinder?“, „Warum ist die geheime Tür zum Sitzungssal so niedrig?“, „Wer sind die Menschen auf den Bildern an der Wand?“, waren nur einige davon.

Im Bürgerbüro standen Alina Eggert und Jenny Waldinger den Kindern Rede und Antwort. Begeistert beobachteten die Mädchen und Jungen, wie Eggert die Melderegistereinträge samt hinterlegter Fotos einzelner Schülerinnen auf dem PC hervorzauberte.

Im Bauamt suchten die Kinder ihre Wohnhäuser zuerst auf einem großen Baumodell der Stadt. Im Anschluss erklärte ihnen Robert Schupp, der Amtsleiter des Bauordnungsamt, was ein Bebauungsplan ist und worauf zu achten ist, wenn man ein Haus in Tettnang bauen will. Am meisten freuten sich die Acht- und Neunjährigen aber, auf einem großen Bildschirm ihre Straßen samt Wohnhäusern gezeigt zu bekommen.

Insgesamt schien der Besuch im Rathaus gut angekommen zu sein. „Das war echt cool“, verabschiedete sich ein Junge am Ende. Zur Erinnerung bekam jedes der Kinder eine Rolle mit Buntstiften und Spitzer als kleines Geschenk mit auf den Weg.