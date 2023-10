Früh übt sich ‐ und ein „zu früh“ gibt es fast nicht, wenn es um erste musikalische Erlebnisse bei Babys und Kleinkindern geht. Schon im Alter von einem halben Jahr können Kinder in speziellen Musikkursen Erfahrungen sammeln. Auch in Tettnang gibt es Angebote dafür, um Kindern schon möglichst früh die Musik näherzubringen.

Dabei geht es keineswegs darum, kleine Mozarts auszubilden ‐ vielmehr sollen sogenannte Musikgarten-Kurse oder Angebote für musikalische Früherziehung dazu beitragen, dass die Kinder ein Rhythmusgefühl entwickeln, sich für Musik begeistern und vielleicht sogar Lust bekommen, später ein Instrument zu erlernen oder zu singen.

Kurse beginnen ab sechs Monaten

An der städtischen Musikschule Tettnang gibt es insgesamt sechs verschiedene Angebote im sogenannten Elementarbereich, wie Musikschulleiter Wolfram Lutz erklärt. Loslegen können Eltern schon mit Kindern ab sechs Monaten.

Musikpädagogin Monika Varga bietet verschiedene Musikgarten-Kurse an, in denen sie Babys und Kleinkindern die Musik näherbringt. (Foto: Linda Egger )

Bis die Kinder vier bis fünf Jahre alt sind, werden sie im Kurs spielerisch ans Musizieren herangeführt. Darüber hinaus sollen die Motorik sowie das Sprach- und Sozialverhalten gefördert werden.

Die sogenannte musikalische Früherziehung richtet sich dann an Kinder ab vier bis etwa sechs Jahren. Anders als die meisten regulären Musikunterrichtsformen seien die Inhalte im Elementarbereich nicht progressiv angeordnet, erklärt Wolfram Lutz.

„Der Einstieg ist also jederzeit möglich.“ Auch die freie Musikwerkstatt Tettnang bietet solche Kurse für musikalische Früherziehung an, sowohl für Babys ab sechs Monaten als auch für Kleinkinder von 18 Monaten bis dreieinhalb Jahren.

Darüber hinaus gibt es Musikkurse auch direkt in Kindergärten: Das vom Land geförderte Projekt „Singen ‐ Bewegen ‐ Sprechen“ wird derzeit in Kooperation mit der Musikschule an drei Tettnanger Kindergärten angeboten. Weitere Kurse der Musikschule mit speziellen Schwerpunkten ergänzen das Angebot.

Neues Musikgarten-Angebot im Oberhof

So etwa „Rhythmus für Kids“, das besonders für Kinder geeignet ist, die sich fürs Trommeln begeistern können und später vielleicht mal am Schlagzeug sitzen möchten. Der „Ukulele-Bär“ legt die Grundlagen für das spätere Gitarrenspiel und der „Tastentiger“ richtet sich insbesondere an den Nachwuchs an den Tasteninstrumenten.

Klänge und Geräusche machen etwas mit Geist und Seele. Monika Varga

Der musikalischen Arbeit mit den ganz kleinen hat sich Monika Varga verschrieben. Sie leitete viele Jahre lang Musikgarten-Kurse zunächst in der Musikwerkstatt sowie später an der städtischen Musikschule. Zu Anfang Oktober machte sie sich selbstständig und bietet Kurse für Babys und Kleinkinder sowie Flötenunterricht an. Zudem unterrichtet sie in der sogenannten Elternschule an der Klinik.

In ihren Räumlichkeiten im Oberhof sind Sitzkissen in einem Kreis ausgelegt, in der Mitte auf dem Boden liegen Rasseln, Trommeln, Klangstäbe und bunte Tücher. Eine wöchentliche Musikgarten-Stunde dauert rund 45 Minuten, ein Elternteil ist immer mit dabei ‐ Mütter und Väter würden sich da die Waage halten, auch Großeltern seien manchmal dabei, sagt Monika Varga. „Ich hatte sogar schonmal eine Uroma dabei“, berichtet sie.

Rhythmus ist erlernbar

Drei verschiedene Musikgarten-Kurse für verschiedene Altersgruppen bietet sie derzeit an. „Es ist einfach schön, die Kinder von Anfang an zu begleiten“, so die Musikpädagogin. Sie habe darin ihre Berufung gefunden. „Klänge und Geräusche machen etwas mit Geist und Seele“, ist sie überzeugt.

Zu den Elementen in den Kursen zählen Wiegemusik, Sprechverse, rhythmische und melodische Echospiele sowie später ab vier Jahren auch sogenannte Klanggeschichten.

„Rhythmus haben wir durch das Urgeräusch des Herzschlags im Mutterleib alle im Blut“, sagt Monika Varga. Rhythmusgefühl sei daher erlernbar und könne durch entsprechende Kurse gezielt gefördert werden.

Mit den verschiedenen Instrumenten und Hilfsmitteln werden die Kleinkinder spielerisch mit Musik vertraut gemacht, sodass schon die Kleinsten irgendwann nach den Instrumenten greifen und sich ausprobieren.

Instrumentenkarussell zum Ausprobieren

Bei vielen Kindern, die musikalische Früherziehung hinter sich haben, sei danach die Lust geweckt, ein Instrument zu erlernen. Monika Varga unterrichtet daher auch Block- und Querflöte ab viereinhalb Jahren sowie auch für Erwachsene.

Für Kinder, die sich unschlüssig sind, welches Instrument es sein soll, bietet die städtische Musikschule ein Instrumenten-Karussell an: Ein Jahr lang wechseln die Kinder dabei alle zwei Monate zu einem anderen Instrumentenkanon. Teilnehmen können Kinder ab fünf Jahren.

„So können die Kinder viele Instrumente unverbindlich kennen lernen“, beschreibt Wolfram Lutz. Die Nachfrage sei hoch, allein in diesem Jahr habe es mehr als 30 Anmeldungen gegeben, sodass man erstmals zwei Kurse gleichzeitig gestartet habe, so Lutz.