Schöpfungsbericht der Bibel ruft auf zur Bewahrung der Natur

„Im Anfang erschuf Gott Himmel und Erde…“: Vielen ist der Schöpfungsbericht, wie er im ersten Kapitel der Bibel, im Buch Genesis des Alten Testaments, überliefert ist, vertraut, und doch stößt er mit Blick auf den heutigen Stand der Wissenschaft viele Fragen an. Daher beschäftigt sich die 86. Ökumenische Bibelwoche unter dem Titel „Und das ist erst der Anfang…“ mit der Urgeschichte der Welt.

Den Impuls für die Bibelwoche geben jeweils die Arbeitsgemeinschaft Missionarische Dienste im Evangelischen Werk für Diakonie und Entwicklung, das Katholische Bibelwerk und die Deutsche Bibelgesellschaft. Anhand eines Arbeitsbuchs können die Kirchengemeinden ihre eigene Ausprägung der Bibelwoche gestalten. Zwei Vorträge laden in Tettnang zum gemeinsamen Bibelstudium ein, am Ende steht ein gemeinsamer ökumenischer Gottesdienst in der Schlosskirche. Pfarrer Hermann Riedle hat am Dienstagabend den Anfang gemacht, am 23. Januar wird die evangelische Pfarrerin Martina Kleinknecht-Wagner den zweiten Abend gestalten.

Vor dem Lesen der Schöpfungsgeschichte hat Pfarrer Riedle erläutert, wie die Niederschrift dieser „Urgeschichte“ entstanden ist: durch Verweben zweier unterschiedlicher Quellen, die keine literarische Einheit bilden und auch manche Widersprüche enthalten. Die ersten elf Kapitel gehen zurück auf eine sogenannte „Priesterschrift“ und andere Erzählungen wie die „Garten-Eden-Erzählung“, ein anderer Sintflutbericht und der Bericht zum Turmbau zu Babel. Insgesamt seien die Texte circa 600 vor Christus entstanden, während die nachfolgenden Kapitel viel älter seien.

Zu verstehen sei der Schöpfungsbericht nicht als Erzähltext, sondern als Hymne, als großes Loblied auf den Schöpfer der Welt. Deutlich wird das Weltbild auf der Grundlage der damaligen Kenntnis: unten die Erde, darüber das Himmelsgewölbe, an dem Sonne, Mond und Sterne aufgehängt sind, über allem Gott. Und doch überrascht, wie nahe die Struktur, die Folge von Chaos, Finsternis, Trennung von Wasser und Erde und Schöpfung der Tier- und Pflanzenwelt bis zum Menschen als Schlusspunkt dem heutigen Wissenstand kommt. Als wesentliche Aussagen sind festzuhalten, dass Gott den Menschen als sein Ebenbild geschaffen hat, dass er ihm die Herrschaft über die Schöpfung übertragen hat mit dem Auftrag, die Schöpfung zu bewahren.

Die Schöpfung sei als Geschenk Gottes anzusehen, auf Zukunft angelegt. Es gelte, ihre Schönheit wahrzunehmen, aber auch ihre Zerbrechlichkeit zu erkennen. Herauszulesen ist auch die Gleichwertigkeit von Mann und Frau: Beiden hat Gott den Auftrag gegeben, die Natur als das Zeugnis Gottes zu bewahren. Und beide hat er nach seinem Ebenbild geschaffen, beiden hat er die gleiche Würde gegeben. Auch die Vielfalt der Menschen spiegle das Wesen des Schöpfers.