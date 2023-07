Letzte Sonnenstrahlen sind auf die Zuhörer im ausverkauften Schlossinnenhof gefallen bei der Schlosshof–Serenade des Sinfonieorchesters Friedrichshafen. Die Hitze des Tages hatte nachgelassen, heiß war dafür die Musik, mit der die Musiker ihr Publikum nach Mexiko einluden.

Doch zuerst gehörte der Abend dem Zürcher Marimbaquartett mit dem Tettnanger Schlagzeuger Edzard Locher und Freunden, die als „Special Guests“ nach Tettnang gekommen waren. Edzard Lochers längst zum Kult gewordene sommerliche Freundekonzerte im Schloss haben dieses Jahr pausiert, dafür ist er mit seinem Marimba–Quartett zum Sinfonieorchester gekommen — zur Freude seines ehemaligen Musiklehrers Joachim Trost, der hier vor genau 30 Jahren seine erste Schlosshof–Serenade mit dem Häfler Sinfonieorchester dirigiert hat.

Vier Marimbas und Mozart

„Bleiben Sie bei uns, es lohnt sich“, hat Musikdirektor Trost mit Blick zu den Wolken die Zuhörer begrüßt und charmant und informativ das Konzert moderiert. Schmeichelnde Streicher und filigrane Bläser steigerten sich in Mozarts Ouvertüre zur Oper „La clemenza di Tito“ in vehementem Crescendo bis zum Finale — ein anregendes Vorspiel zum folgenden Mozart–Konzert Es–Dur KV 356 für zwei Klaviere und Orchester, das Edzard Locher für vier Marimbas eingerichtet hat.

Heiter und anmutig leitete das Orchester das Allegro ein, ehe die Marimbas einsetzten — je zwei rechts und links des Dirigenten, die den Part der zwei Klaviere einnahmen. Herausfordernde Blicke der Solisten begleiteten das faszinierende Ping–Pong ihrer Instrumente, das exakte Zusammenspiel im Mit– und Nacheinander, das diese Besetzung neu und doch ganz selbstverständlich erscheinen ließ.

Melodien aus Mexiko und Kuba

Wunderbar innig war der Klang der Marimbas im lieblichen Andante, in dem die Themen aus der Tiefe aufblühten, und spritzig folgten die flinken Schlägel im Rondo–Allegro, dem tänzerischen Spiel des Orchesters. Ein vergnügliches Wechselspiel von Soli und Tutti führte zum gemeinsamen Finale. Nach dem „mozärtlichen“ Genuss lernte das Publikum im zweiten Teil ein Orchester voller Feuer und südlichem Temperament kennen.

„Das Proben hat so viel Spaß gemacht“, schwärmte eine Geigerin in der Pause, und das spürte man vom ersten Moment an. Trost hat Stücke ausgesucht, die den Mexikanern geradezu zu Nationalhymnen geworden seien. Stücke, die folkloristische Melodien aus Mexiko und Kuba vereinen. Dass die vier Vollprofi–Solisten jetzt am Schlagzeug einheizten, hat den Schwung noch befeuert.

So machten sie zusammen mit dem Orchester Arturo Márquez „Conga del Fuego Nuevo“, die „Feuertrommel“ zum brodelnden Hexenkessel, dessen Rhythmus elektrisierte — ein Hexenkessel voller Farben, der auch lyrische Melodien aufblühen ließ.

Wilde Rhythmen, Sinnlichkeit und Melodien zum Dahinschmelzen bot auch Márquez‘ folgender Danzón Nr. 2 mit mitreißend gesteigertem Tempo. Wohin sollte man hören, wenn die Bogen flitzten, das Blech glühte, wenn aus allen Ecken süffige Geigen, prickelnde Kastagnetten, dazu Flöten oder Trompeten tönten.

Hier durfte auch Astor Piazzollas „Libertango“ nicht fehlen, ehe mit José Pablo Moncayos „Huapango“ noch einmal ein faszinierendes Wechselspiel von Tutti und Soli, von Harfe bis Tubas folgte — ein mitreißendes Spiel der Farben. Zwei Zugaben schenkten die Musiker den begeisterten Zuhörern, zuletzt noch einmal die „Conga del Fuego Nuevo“.