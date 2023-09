Zufall oder Zusammenhang? Gleich zwei Tettnanger Ortsschilder und ein weiteres Straßenschild sind in den letzten Wochen verschwunden. Auf jenes in der Tobelstraße hatte die SZ jüngst im „Übrigens“ hingewiesen.

Seit dem Tag zuvor ist der Ortseingang von Ravensburg her ohne ädaquate Ausschilderung. Auf Höhe der Wiese, auf der Zirkuszelte und Hüpfburgen Unterschlupf finden, grüßt nur noch das Metallgestänge statt des gelben Schildes.

Der Unterschied zwischen Gemertsweiler und Herrgottsweiler

Und auch auf Tettnangs Höhen ist ein Leerstand zu bemerken. Wer auf der Straße nach Siggenweiler (von Büchel kommend) nach rechts in Richtung Gemertsweiler abbiegen will, findet zwar noch die Stele für die Bushaltestelle, aber daneben ein Leerzeichen. Hierzu gibt es dem Vernehmen nach eine Vorgeschichte, wonach die in etwa gleich großen Hinweisschilder „Gemertsweiler“ und „Herrgottsweiler“ heimlich und als Streich ausgetauscht worden seien. Der Rücktausch scheint aber nicht in Gänze geklappt zu haben: Zwar wird auf Herrgottsweiler wieder in gewohnter Weise hingewiesen, auf Gemertsweiler aber eben nicht. Fortsetzung folgt?

Auf der Straße hin nach Siggenweiler fehlt bei Gemertsweiler der Hinweis, dass hier die Abzweigung nach Gemertsweiler ist. (Foto: rwe )

Ein stetes Ärgernis: Zuletzt hatte das Schild an der Einfahrt zum Langenargener Teilort Bierkeller-Waldeck im Frühjahr gefehlt. (Foto: rwe )

Kein „Schildbürgerstreich“

Drei entwendete Schilder ‐ das war im Frühsommer auch in Bodnegg zu beobachten. Der geringe Materialwert (anders als bei Kupfer) lässt eher auf einen Streich als auf gezielte Beutezüge schließen ‐ allerdings will so ein Schild auch erst mal abgeschraubt sein.

Und als „Schildbürgerstreich“ geht er auch nicht durch. Vielmehr handelt es sich um Diebstahl, der aber „nicht immer zur Anzeige gebracht wird“, wie es aus Tettnangs Rathaus heißt. Denn: „Die Täterinnen oder Täter sind oftmals unbekannt.“ Was Robert Schwarz für den Landkreis bestätigt: „In der Regel erfolgt bei Bagatellen keine Anzeige.“

Erste Anlaufstelle: Die Straßenmeistereien

Befragt nach den Zuständigkeiten erläutert Bürgermeisterin Regine Rist, dass „die Beschaffung und Aufstellung der Ortsschilder in der Zuständigkeit des Landratsamts Bodenseekreis“ liege. „Die Kommunikation zwischen Stadt und Straßenmeisterei ist dabei sehr gut“ ‐ fehlt ein Schild, tauschen sich Stadt und Straßenmeisterei sofort aus.

Und auch der Ausblick auf den Kirchturm ist nicht mehr durchs Ortsschild von Bechlingen her gestört. (Foto: rwe )

Robert Schwarz als Pressesprecher des Landratsamtes bestätigt: „Wir sind mit unseren Straßenmeistereien grundsätzlich für alle Ortstafeln an Bundes-, Landes-, und Kreisstraßen im Bodenseekreis zuständig. Ausnahme ist die Stadt Friedrichshafen, da diese für Landes- und Kreisstraßen selbst Baulastträger ist.“

So viel kostet ein Schild

Auf die Frage nach Kontrollen, ob Schilder fehlen, teilt er mit: „Die Straßenmeistereien führen regelmäßige Streckenkontrollen durch, die generell die Verkehrssicherheit sowie den Zustand der Straßen, der Beschilderungen und der Straßenausstattung (Leitpfosten, Schutzplanken…) überwachen“ ‐ was ein Fulltimejob sei. Jede Straßenmeisterei habe zwei Streckenkontrollfahrzeuge im Einsatz, „die quasi ständig unterwegs sind, um in definierten Zeiträumen alle Strecken angeschaut zu haben“.

Zahlen muss die Ersatzanschaffung letztlich jedoch die Stadt oder Gemeinde. Der Ablauf: „Die Schilder müssen natürlich bestellt und hergestellt werden. In der Regel geht das zwischen vier bis sechs Wochen.“ Die Kosten würden sich je Schild auf etwa 200 Euro belaufen, so Regine Rist.

Landratsamt sieht keine Häufung von Diebstählen

Befragt zur Häufigkeit des Schilderklaus sagt die Bürgermeisterin: „So etwas passiert immer wieder. Jährlich müssen an unterschiedlichen Stellen immer wieder Schilder neu beschafft werden, nachdem sie entwendet wurden.“ Immerhin verfügt die Kernstadt Tettnang über rund zwölf Ortseingangsschilder.

„Ja, es werden gelegentlich Schilder geklaut“, weiß denn auch Robert Schwarz. Eine Häufung von Diebstählen sei aber nicht festzustellen.

Weitet sich aus zum Fulltimejob

Das gilt vor Gericht

Die Straßenverkehrsregeln sind übrigens mit Fehlen des Schildes nicht außer Kraft gesetzt. Bekannt ist ein Urteil des Oberlandesgerichts Köln von 1980, in dem es heißt: „Fehlt die Ortstafel, beginnt oder endet die 50-km/h-Grenze dort, wo eine geschlossene Bauweise wahrnehmbar ist.“

Begehrt für den Bierkeller

Recht begehrt ist offenbar auch das Schild am Ortseingang zum Langenargener Teilort Bierkeller-Waldeck. Wie Ordnungsamtsleiter Marcel Vieweger mitteilt, wird das Zeichen ein- bis zweimal im Jahr gestohlen ‐ um dann wahrscheinlich in irgendeiner privaten Kellerbar aufgehängt zu werden. Zuletzt fehlte der Hinweis im Frühling. Die anderen Ortsschilder sind offenbar weniger spannend, weshalb sie auch nicht abhandenkommen.